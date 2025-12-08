Возрастное ограничение 18+

Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме

17.12 Среда, 10 декабря 2025
Фото предоставлено Авито
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Команда «Авито Работы» организовала на Всероссийском кадровом форуме сессию «Рабочий – класс!», посвящённую конкуренции за квалифицированные кадры и укреплению имиджа рабочих профессий. В ходе встречи были представлены результаты совместного исследования Авито Работы и ВНИИ труда, показавшие приток молодых специалистов.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе сервиса, только за последний год приток в категории «квалифицированные рабочие» и «машинисты и сборщики» вырос на 33%, при этом новые кадры значительно моложе тех, кто уже работает в этих профессиях.

Отмечается, что с января по октябрь 2025 года количество вакансий в области рабочих профессий возросло на 5%, а откликов соискателей — на 7%. Средняя предлагаемая зарплата при этом достигла 77 496 рублей в месяц. Однако спрос на квалифицированных рабочих продолжает стремительно расти: в Приморском крае он вырос на 71%, а на Сахалине – на 45%.

По мнению директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, выступившего модератором сессии, выходом из ситуации может стать переобучение.

«Численность рабочей силы в стране не растёт, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнения наиболее востребованных групп профессий. Люди всё чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста»,

– сказал Роман Губанов.


Исполняющий обязанности заместителя директора департамента Минтруда России Михаил Блюм подчеркнул, что переход между профессиями становится нормой для современного рынка труда, и отметил важность таких конкурсов, как «Лучший по профессии», которые повышают престиж рабочих специальностей и показывают успешные кейсы профессионального роста.

Другие участники сессии, среди которых были представители профсоюзов и крупных компаний, также согласились, что сегодня особенно важны обучение новым компетенциям и поддержка профессионального сообщества.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области вырос спрос на айтишников и банковских специалистов на удалёнке
08 декабря 2025
Спрос на обогреватели в Екатеринбурге подскочил на 26% в ноябре
01 декабря 2025
Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
02 декабря 2025
Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
08 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:31 В Свердловской области отступают морозы
17:23 Первого обвиняемого в поиске заведомо экстремистских материалов оштрафовали на 3 тысячи рублей
17:04 К 8 годам колонии приговорили многодетную мать из Краснотурьинска за убийство сожителя
16:34 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о ограблении ювелирного магазина в 2017 году
15:54 Юристку из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
15:28 Большинство екатеринбуржцев планируют путешествовать на новогодние праздники
13:46 Главе «Чистого сердца» Арзамасцеву избрали меру пресечения
13:30 Школьника из Североуральска спасли от проглоченного наконечника ручки
12:35 Новые базовые станции улучшили мобильную связь на ЕКАД
11:43 Лжетуpагента будут судить за мошенничество в Екатеринбурге
11:30 В Качканаре возле школы сбили десятилетнего мальчика
10:57 Мэр Екатеринбурга объявил о закупке 50 новых трамваев
10:27 Уголовное дело о превышении полномочий сотрудником ГИБДД Асбеста вернули прокурору
10:05 В Екатеринбурге душившего детей учителя игры на балалайке оставили в СИЗО
09:48 В Свердловской области оштрафовали банк за звонки с требованием вернуть долг не тому человеку
09:28 Нетрезвый водитель без прав спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими в Ревде
21:23 В Каменске-Уральском полицией задержан предполагаемый наркосбытчик-рецедивист
21:16 Новый зооприют в Артёмовском пристраивает банду пушистых подобранок
20:41 Завершается приём заявок на свердловский фестиваль «Дорога безопасности»
19:33 «Обносившему» салдинские магазины жителю Асбеста назначили наказание
19:17 В Екатеринбурге крыша летнего кофе масштабно заполыхала посреди зимней стужи
19:00 Спектакль про сомневающихся служителей Бога покажут в Белинке
17:14 На базе библиотеки Белинского открылся первый в УрФО центр реставрации книг
16:55 Устроившего суету в самолёте пассажира в Кольцово встречали полицейские
16:26 В Белоярском районе вынесли приговор по делу о покушении на контрабанду лесных ресурсов
Все новости
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK