Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме





– сказал Роман Губанов. «Численность рабочей силы в стране не растёт, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнения наиболее востребованных групп профессий. Люди всё чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда «Авито Работы» организовала на Всероссийском кадровом форуме сессию «Рабочий – класс!», посвящённую конкуренции за квалифицированные кадры и укреплению имиджа рабочих профессий. В ходе встречи были представлены результаты совместного исследования Авито Работы и ВНИИ труда, показавшие приток молодых специалистов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе сервиса, только за последний год приток в категории «квалифицированные рабочие» и «машинисты и сборщики» вырос на 33%, при этом новые кадры значительно моложе тех, кто уже работает в этих профессиях.Отмечается, что с января по октябрь 2025 года количество вакансий в области рабочих профессий возросло на 5%, а откликов соискателей — на 7%. Средняя предлагаемая зарплата при этом достигла 77 496 рублей в месяц. Однако спрос на квалифицированных рабочих продолжает стремительно расти: в Приморском крае он вырос на 71%, а на Сахалине – на 45%.По мнению директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, выступившего модератором сессии, выходом из ситуации может стать переобучение.Исполняющий обязанности заместителя директора департамента Минтруда России Михаил Блюм подчеркнул, что переход между профессиями становится нормой для современного рынка труда, и отметил важность таких конкурсов, как «Лучший по профессии», которые повышают престиж рабочих специальностей и показывают успешные кейсы профессионального роста.Другие участники сессии, среди которых были представители профсоюзов и крупных компаний, также согласились, что сегодня особенно важны обучение новым компетенциям и поддержка профессионального сообщества.