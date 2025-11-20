Возрастное ограничение 18+

«Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров

16.30 Пятница, 28 ноября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В России появился способ быстрее находить семьи для бездомных животных. «Авито» запустил бесплатную систему верификации фондов, частных приютов, зооволонтеров и ветеринарных клиник.

Организациям предлагается заполнить анкету на сайте платформы, указать данные приюта или волонтера, приложить необходимые документы, а также фото‑ и видеоматериалы из приюта и ссылки на официальные онлайн‑каналы. Проверку данных и условий содержания будет осуществлять «Авито» и фонды-партнеры «Ника», «Верность» и «Собаки, которые любят».

«Восемь из десяти животных находят новый дом через «Авито». Мы верим, что эта инициатива поможет укрепить доверие между всеми участниками процесса и обеспечит будущим владельцам дополнительную уверенность. Это важный шаг к повышению прозрачности и развитию ответственного отношения к пристройству животных»,

– комментирует руководитель по развитию бизнеса «Животные и товары для животных» «Авито» Полина Брескина.


Чтобы получить статус верифицированного участника, заявитель должен соответствовать ряду требований. Во‑первых, на одной территории должно содержаться не менее 10 питомцев. Во‑вторых, необходимо вести ветеринарный учет, обеспечивать вакцинацию и стерилизацию животных. В‑третьих, в месте, где живут питомцы, должны быть зона карантина, вода в постоянном доступе, теплое помещение или отопительные приборы, система вентиляции или окна для проветривания, оборудование для индивидуального размещения животного (полка, лежанка, вольер и так далее).

После успешного прохождения верификации заявитель получает бейдж «Проверенный приют» или «Проверенный зооволонтер», который действует в течение года. Такой статус не только повышает доверие пользователей к объявлениям, но и увеличивает их видимость на платформе. Для будущих владельцев наличие бейджа служит индикатором ответственного подхода приюта к заботе о животных.

«Мы рады видеть, что такие крупные платформы, как «Авито», принимают меры для обеспечения защиты животных. Верификация открывает новые возможности для зоозащитников и поможет создать более безопасную среду для животных, ищущих дом. Для нас особенно важно, что система включает комплексную оценку условий содержания. Теперь потенциальные владельцы смогут быть уверены, что берут животное из безопасных и комфортных условий. Надеемся, что верификация станет стандартом отрасли и поможет тысячам питомцев обрести дом»,

– отмечает руководитель отдела коммуникаций благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Карина Кононова.


Среди других преимуществ платформы, которые получат организации и зооволонтеры – повышенные лимиты на размещение объявлений о бесплатном пристройстве: до 300 объявлений в месяц в категории «Собаки» и столько же – в категории «Кошки». Кроме того, верифицированным пользователям предоставляется профессиональный кабинет, где можно прикрепить волонтеров к профилю приюта и совместно управлять объявлениями. Питомцы таких приютов и волонтеров попадают в тематические подборки, что существенно увеличит охваты и ускорит поиск дома для подопечных.

Таким образом новый проект позволит приютам получить дополнительный инструмент для решения своей миссии, а будущие владельцы – уверенность в ответственном подходе. Но самое главное, у бездомных животных будет больше шансов обрести семью.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Новости России и мира
