Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей

14.53 Пятница, 14 ноября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Авито начал записывать подкасты на тему предпринимательства. Проект называется «Решено» и призван поддержать российский бизнес.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, ведущим стал старший управляющий директор Авито Артём Кумпель, ответственный за направления, связанные с предпринимательской деятельностью: «Авито Услуги», «Авито Работа» и «Авито Реклама».

Формат подкаста построен по принципу «вопрос-ответ»: предприниматели разного уровня задают вопросы, а Артём Кумпель вместе с приглашёнными экспертами разбирает их, делясь практическими советами и личным опытом. В выпусках рассматриваются такие темы, как выбор ниши, управление финансами, найм сотрудников, масштабирование бизнеса с помощью рекламы, оптимизация расходов и личная эффективность. Особое внимание уделяется карьере, управлению персоналом и практике на рынках услуг и рекламы.

«Для многих предпринимателей Авито уже стал одной из основных площадок для старта бизнеса – у нас аудитория в 72 миллиона человек. Но мы хотим помогать не только технологически. В подкасте предприниматели услышат живые истории и инсайты от топовых экспертов, получат ответы на сложные вопросы из первых рук. Наша цель – чтобы каждый, кто начинает или развивает своё дело, принимал более взвешенные решения»,

– объяснил Артём Кумпель.


Первый выпуск уже доступен на основных подкаст-платформах и видеохостингах. В нём Александр Афанасьев («Нескучные финансы») рассказывает о том, как финансовая грамотность способствует росту бизнеса и почему финансы – это инструмент масштабирования и свободы.

В следующих выпусках запланированы беседы с Ярославом Андреевым (WildJam) о запуске digital-проектов, Артёмом Агабековым («Фабрика окон») о корпоративной культуре и Игорем Стояновым (сеть салонов «Персона») об управлении клиентским опытом и построении бренда в сфере услуг.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
