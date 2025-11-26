Возрастное ограничение 18+
Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во время ноябрьской акции «Хватамба» пользователи Авито потратили 11,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.
По информации площадки, в ходе ноябрьской «Хватамбы» среднее количество покупок составляло 63,5 тыс. в день, а средний чек – около 7 тыс. рублей. По оценке компании, россияне за счёт скидок сэкономили 1,2 млрд рублей.
Сообщается, что в структуре продаж лидировали товары категорий «одежда и аксессуары» (37%), «запчасти» (15%), «товары для хобби» (8%), «мебель» (6%) и «аудио- и видеотехника» (5%), а всего в акции представлены около 10 млн товаров. Отмечается, что максимальный заявленный размер скидок на уровне 80%.
Отметим, что первая «Хватамба» была запущена в 2024 году и охватывала ограниченный набор категорий, а с 2025 года акция охватила уже все товарные разделы. При этом для я участия продавцам необходим высокий рейтинг. В Авито также рассказали об использовании алгоритма, который отслеживает попытки искусственного повышения цен перед объявлением скидок.
«Авито — площадка, на которой продаются уникальные товары. Именно здесь можно найти самые необычные подарки, которые удивят даже тех, у кого "уже все есть". Поэтому мы решили сделать так, чтобы в этом году купить презенты по выгодным ценам успели все»,
– рассказала о руководитель бизнес-направлений распродаж», промо и мотивационных программ Авито Елена Низовцева.
