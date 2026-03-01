Более 200 школьников приехали в Свердловскую область на зимние «Президентские состязания»

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области начались всероссийские «Президентские состязания» по зимним видам спорта. Турнир проходит в Березовском с 3 по 10 марта, сообщили в департаменте информационной политики региона.В соревнованиях участвуют более 200 школьников из 14 субъектов России. В программе – биатлон, лыжные гонки, спортивное многоборье и теоретический конкурс.Как уточняется, победители командного зачёта получат Кубок Президента Российской Федерации, а также грант в размере 900 тысяч рублей. Средства направят на развитие спортивной инфраструктуры школы и поощрение педагогов, работающих с детьми.Свердловскую область представляют команды школы № 18 посёлка Октябрьский Сысертского округа и школы № 56 Артёмовского.Отмечается, что для участников также подготовили культурную программу – посещение музеев, кинопоказы и другие мероприятия. Мероприятие для возрастной категории 18+