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Тень Х. Свидетель только спустя 20 лет заявил, что видел «бегущий силуэт предполагаемого киллера»
Дело о заказном убийстве бизнесмена в Екатеринбурге обрастает новыми противоречиями
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается судебный процесс по делу о заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло в далеком 2000 году.
В убийстве по найму обвиняется предприниматель Насими Мамедов. Дело, напомним, рассматривает второй состав коллегии присяжных, первый прошлым летом единогласно вынес оправдательный вердикт.
Вчера в Кировском суде перед присяжными выступили два свидетеля стороны обвинения. Причем, один из них, который претендует на роль очевидца, на прошлое заседание по неизвестной причине не явился, и судья принял решение о принудительном приводе.
По словам этого человека, он был на месте убийства в тот самый день Х, 21 декабря 2000 года. Однако его показания, данные через две недели после этого дня и через два десятка лет, имеют существенные противоречия.
Свидетель вышел из сумрака
Так, в начале января 2001 года свидетель на допросе у следователя не упоминает ни о каких подозрительных лицах на месте убийства. В августе 2022 года (когда дело возобновили и в нем появились скандальные досудебные соглашения заказчика и пособника) во время допроса он также не говорит ни о каких людях («Из людей я не помню, чтобы кто-то там был», «когда я заходил в подъезд, чтобы позвонить в милицию, я никого навстречу не увидел»).
Однако меньше чем через год, в июле 2023-го, в его показаниях неожиданно появляется «человек в капюшоне» и «тень бегущего человека» («возможно, с пистолетом», добавляет прокуратура). Подробности, которых не было в материалах дела больше 20 лет, были озвучены перед присяжными.
По словам мужчины, в то утро он спускался по лестнице из своей квартиры на третьем этаже и увидел у лифта человека в черном. «В черной куртке, как сейчас помню, капюшон такой большой, плечи мне показались огромные. Я подошел, стою сзади и думаю: ты че здесь шарахаешься?», — вспоминает он. Он утверждает, что постоял за спиной человека секунд 15-30, «может, что-то сказал» и ушел. Лица его не видел. Ростом этот человек был, с его слов, «намного ниже», чем он сам, при этом сам же замечает, что его рост 191 см и для него «все маленькие».
Свидетель увидел окровавленный труп на снегу, когда через минут 15 вернулся во двор на своей машине. Выстрелов не слышал. И сейчас, почти через 24 года, он вспоминает, что боковым зрением заметил ту самую «тень». Тень была похожа на человека из подъезда, потому что тоже была в капюшоне.
«Я подъезжаю…и тень какая-то. То есть вижу — что-то бежит», — говорит он. В какую сторону побежала тень, свидетель точно ответить не может. Фраза «я не помню» в его словах звучит также часто, как и «кажется», «наверное» и «не хочу врать». Добавим, что этот тёмный силуэт, по его словам, бежал ранним зимним утром, в сумерках, недалеко от крыльца, где нет фонаря.
Адвокаты Мамедова спросили у свидетеля, почему раньше он не упоминал ни о какой тени в капюшоне. «В январе 2001 года, непосредственно после событий, вы говорили, что никого не видели… Вы можете пояснить?», — задала вопрос адвокат Олеся Бортникова.
«Через 15 лет я вам еще что-нибудь расскажу», — ответил свидетель, похоже, без тени иронии. Он добавил, что вообще не помнит, о чем говорил на допросе в 2001 году.
Обвиняемый в убийстве задал ему свой, главный, прямой вопрос: «Вы видели, что я стрелял?». «Нет», — ответил свидетель, уточнив, что до начала процесса в принципе никогда не видел Мамедова.
Следите за руками
Еще одно значимое противоречие всплыло в суде. На допрос была вызвана сожительница Михаила Клока («бывший лидер ОПГ», как его называют в СМИ, напомним, проходит как пособник в убийстве по найму, его дело выделено в отдельное производство, между тем именно на его показаниях строится всё обвинение).
Прошлым летом, при первом рассмотрении дела, свидетельница заявляла, что не видела оружие в руках у Мамедова, а также не видела, как он стреляет. Теперь же она говорит, что всё-таки видела, как обвиняемый «стреляет по банкам в лесу» (и, соответственно, видела у него в руках оружие). Защита посчитала это существенным противоречием, которое после решения судьи было продемонстрировано присяжным.
Свидетельница после паузы, заметно растерявшись, пояснила, что раньше имела в виду «стрельбу по людям»…
Добавим, что это не первая нестыковка в деле, которая касается оружия. Так, потерпевший, ранее утверждавший, что «не помнит» Мамедова и увидел его фото только в СМИ, неожиданно и в деталях «вспомнил», как видел обвиняемого неоднократно. Более того — именно с оружием в руках.
«Мало ли кто…»
Присяжным предстоит разбираться в деле об убийстве 24-летней давности, в котором до сих пор не прозвучало прямых доказательств, а неуверенные показания свидетелей с бесконечными «не помню» и «не могу утверждать» — уверенно рассыпаются на глазах.
Впрочем, гособвинители, судя по их реакции на ходатайства защиты, существенных противоречий в показаниях не видят. Так, представительница прокуратуры посчитала, что не обязательно обращать внимание присяжных на то, что очевидец вспомнил о человеке в черной куртке и его «тени» лишь через 20 лет.
«Мало ли кто и о чем спрашивал свидетеля…», — сказала прокурор, когда суд решал, показывать ли присяжным протокол допроса, проведенный следователем в первые дни после убийства.
Подробнее о деле, в котором фигурируют криминальные авторитеты, высокопоставленные силовики, загадочная смерть заказчика, взятка в 1,5 миллиона долларов и немаленький гражданский иск потерпевших, можно почитать здесь.
В убийстве по найму обвиняется предприниматель Насими Мамедов. Дело, напомним, рассматривает второй состав коллегии присяжных, первый прошлым летом единогласно вынес оправдательный вердикт.
Вчера в Кировском суде перед присяжными выступили два свидетеля стороны обвинения. Причем, один из них, который претендует на роль очевидца, на прошлое заседание по неизвестной причине не явился, и судья принял решение о принудительном приводе.
По словам этого человека, он был на месте убийства в тот самый день Х, 21 декабря 2000 года. Однако его показания, данные через две недели после этого дня и через два десятка лет, имеют существенные противоречия.
Свидетель вышел из сумрака
Так, в начале января 2001 года свидетель на допросе у следователя не упоминает ни о каких подозрительных лицах на месте убийства. В августе 2022 года (когда дело возобновили и в нем появились скандальные досудебные соглашения заказчика и пособника) во время допроса он также не говорит ни о каких людях («Из людей я не помню, чтобы кто-то там был», «когда я заходил в подъезд, чтобы позвонить в милицию, я никого навстречу не увидел»).
Однако меньше чем через год, в июле 2023-го, в его показаниях неожиданно появляется «человек в капюшоне» и «тень бегущего человека» («возможно, с пистолетом», добавляет прокуратура). Подробности, которых не было в материалах дела больше 20 лет, были озвучены перед присяжными.
По словам мужчины, в то утро он спускался по лестнице из своей квартиры на третьем этаже и увидел у лифта человека в черном. «В черной куртке, как сейчас помню, капюшон такой большой, плечи мне показались огромные. Я подошел, стою сзади и думаю: ты че здесь шарахаешься?», — вспоминает он. Он утверждает, что постоял за спиной человека секунд 15-30, «может, что-то сказал» и ушел. Лица его не видел. Ростом этот человек был, с его слов, «намного ниже», чем он сам, при этом сам же замечает, что его рост 191 см и для него «все маленькие».
Свидетель увидел окровавленный труп на снегу, когда через минут 15 вернулся во двор на своей машине. Выстрелов не слышал. И сейчас, почти через 24 года, он вспоминает, что боковым зрением заметил ту самую «тень». Тень была похожа на человека из подъезда, потому что тоже была в капюшоне.
«Я подъезжаю…и тень какая-то. То есть вижу — что-то бежит», — говорит он. В какую сторону побежала тень, свидетель точно ответить не может. Фраза «я не помню» в его словах звучит также часто, как и «кажется», «наверное» и «не хочу врать». Добавим, что этот тёмный силуэт, по его словам, бежал ранним зимним утром, в сумерках, недалеко от крыльца, где нет фонаря.
Адвокаты Мамедова спросили у свидетеля, почему раньше он не упоминал ни о какой тени в капюшоне. «В январе 2001 года, непосредственно после событий, вы говорили, что никого не видели… Вы можете пояснить?», — задала вопрос адвокат Олеся Бортникова.
«Через 15 лет я вам еще что-нибудь расскажу», — ответил свидетель, похоже, без тени иронии. Он добавил, что вообще не помнит, о чем говорил на допросе в 2001 году.
Обвиняемый в убийстве задал ему свой, главный, прямой вопрос: «Вы видели, что я стрелял?». «Нет», — ответил свидетель, уточнив, что до начала процесса в принципе никогда не видел Мамедова.
Следите за руками
Еще одно значимое противоречие всплыло в суде. На допрос была вызвана сожительница Михаила Клока («бывший лидер ОПГ», как его называют в СМИ, напомним, проходит как пособник в убийстве по найму, его дело выделено в отдельное производство, между тем именно на его показаниях строится всё обвинение).
Прошлым летом, при первом рассмотрении дела, свидетельница заявляла, что не видела оружие в руках у Мамедова, а также не видела, как он стреляет. Теперь же она говорит, что всё-таки видела, как обвиняемый «стреляет по банкам в лесу» (и, соответственно, видела у него в руках оружие). Защита посчитала это существенным противоречием, которое после решения судьи было продемонстрировано присяжным.
Свидетельница после паузы, заметно растерявшись, пояснила, что раньше имела в виду «стрельбу по людям»…
Добавим, что это не первая нестыковка в деле, которая касается оружия. Так, потерпевший, ранее утверждавший, что «не помнит» Мамедова и увидел его фото только в СМИ, неожиданно и в деталях «вспомнил», как видел обвиняемого неоднократно. Более того — именно с оружием в руках.
«Мало ли кто…»
Присяжным предстоит разбираться в деле об убийстве 24-летней давности, в котором до сих пор не прозвучало прямых доказательств, а неуверенные показания свидетелей с бесконечными «не помню» и «не могу утверждать» — уверенно рассыпаются на глазах.
Впрочем, гособвинители, судя по их реакции на ходатайства защиты, существенных противоречий в показаниях не видят. Так, представительница прокуратуры посчитала, что не обязательно обращать внимание присяжных на то, что очевидец вспомнил о человеке в черной куртке и его «тени» лишь через 20 лет.
«Мало ли кто и о чем спрашивал свидетеля…», — сказала прокурор, когда суд решал, показывать ли присяжным протокол допроса, проведенный следователем в первые дни после убийства.
Подробнее о деле, в котором фигурируют криминальные авторитеты, высокопоставленные силовики, загадочная смерть заказчика, взятка в 1,5 миллиона долларов и немаленький гражданский иск потерпевших, можно почитать здесь.
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