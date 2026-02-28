Возрастное ограничение 18+
Артист «Уральских пельменей» и первый зампрокурора области сыграли в хоккей с подростками из Кировградской колонии
Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Свердловской области
В Кировградской воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской области прошёл хоккейный турнир на Кубок Уполномоченного по правам человека региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН.
На лёд вышли омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, первый заместитель прокурора региона Александр Дуркин, артист коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков и консультант аппарата уполномоченного Сергей Санников. Мужчины сыграли в составе команды «Фемида» против команды воспитанников колонии.
Матч открыла Татьяна Мерзлякова – она произнесла приветственное слово и выполнила символический вброс шайбы. Игра длилась три периода по 10 минут. По информации ГУФСИН, встреча шла на равных, а решающую шайбу подростки забили в последнюю минуту.
В итоге команда воспитанников победила со счётом 8:7 и получила кубок омбудсмена.
