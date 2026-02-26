Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области снизилась на 8% за неделю

Фото: Вечерние ведомости © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число случаев за неделю уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущей и остаётся ниже средних многолетних показателей.Как сообщили в ведомстве, за неделю в регионе зарегистрировано 30,5 тысячи случаев острых респираторных инфекций, из них 14,5 тысячи – в Екатеринбурге. Это на 13,6% ниже среднего многолетнего уровня.Больше половины заболевших – дети: их доля в структуре заболеваемости составляет 58,2%.В рамках лабораторного мониторинга специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизаций обследовали 796 человек. По данным Роспотребнадзора, сейчас преобладают вирусы негриппозной этиологии. Выявлены сезонные коронавирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа и гриппа.Жителям области рекомендуют соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки или использовать антисептик, не касаться лица, соблюдать масочный режим и дистанцию в местах скопления людей, а также проявлять осторожность при уходе за заболевшими членами семьи и поддерживать здоровый образ жизни. Мероприятие для возрастной категории 18+