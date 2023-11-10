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Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные
Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, которого обвиняли в убийстве по найму бизнесмена Алексея Зубакина.
Напомним, в августе Кировский суд с участием присяжных вынес оправдательный приговор. Присяжные вынесли вердикт единогласно. Мамедов Насими Дилгамович был признан невиновным и оправдан, за ним было признано право на реабилитацию. Мамедова освободили из-под стражи в зале суда. Мы подробно писали об этой истории.
Между тем прокуратура, которая настаивала на том, что подсудимый виновен и является исполнителем заказного убийства, обратилась в Свердловский областной суд с апелляционным представлением.
В своих доводах прокурор отмечает «вопиющие», по его словам, процессуальные нарушения, которые якобы были допущены в суде первой инстанции. В том числе, по мнению стороны обвинения, на присяжных было оказано «давление и психологическое воздействие» как в ходе процесса, так и посредством СМИ.
Между тем, адвокаты Мамедова обращают внимание на то, что о процессуальных нарушениях, если они действительно были, прокуратура могла заявить в ходе процесса, однако этого не было сделано. По мнению защиты, существенных процессуальных нарушений, которые могли бы повлечь отмену оправдательного приговора, в суде первой инстанции не было.
– В тексте апелляционного представления есть фраза о том, что стороной защиты было оказано некое психологическое воздействие на коллегию присяжных. И точка. В чем оно выражалось, расшифровано не было. Сторона обвинения так и не потрудилась дать расшифровку данному доводу, – говорит адвокат Олеся Бортникова.
Сам Мамедов вновь высказался о своей невиновности. Он обратил внимание на то, что присяжных перед каждым заседанием спрашивали, пытался ли кто-то оказать на них давление, пытался ли кто-то из самих присяжных навести справки о деле из СМИ или от участников процесса. Присяжные какие-либо давление на них отрицали и заявляли, что не пытались наводить справки.
Между тем, требование прокуратуры отправить дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом областным судом было удовлетворено. Мамедову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь предстоит новый набор присяжных.
Адвокаты намерены подавать кассационную жалобу.
Напомним, что запутанный процесс по делу Мамедова, в котором звучали имена криминальных авторитетов и высокопоставленных силовиков, менялись показания и всплывали сомнительные досудебки, запомнился несколькими интересными моментами:
– процесс несколько раз пытались закрыть от СМИ;
– обвинение строилось на показаниях одного, многократно судимого и очень заинтересованного человека (прямых доказательств вины в процессе так и не прозвучало);
– заказчик скоропостижно скончался после дачи показаний о взятке московскому генералу;
– прокуратура демонстрировала в качестве доказательства огромное пятно «крови», нарисованное на ватмане в перерыве судебного заседания;
– прокурор прочитала подсудимому и присяжным обвинительное стихотворение;
– в октябре суд перенес заседание по апелляции в связи с тем, что один из судей заявил о самоотводе – оказалось, что он учился с подсудимым в средней школе, а это «может вызвать сомнения в объективности».
Участники процесса ранее высказывались о том, что Мамедова хотят сделать «крайним» в давних разборках представителей криминального мира и силовиков, а исход этого дела может повлиять на расклад во всем силовом блоке региона.
Напомним, в августе Кировский суд с участием присяжных вынес оправдательный приговор. Присяжные вынесли вердикт единогласно. Мамедов Насими Дилгамович был признан невиновным и оправдан, за ним было признано право на реабилитацию. Мамедова освободили из-под стражи в зале суда. Мы подробно писали об этой истории.
Между тем прокуратура, которая настаивала на том, что подсудимый виновен и является исполнителем заказного убийства, обратилась в Свердловский областной суд с апелляционным представлением.
В своих доводах прокурор отмечает «вопиющие», по его словам, процессуальные нарушения, которые якобы были допущены в суде первой инстанции. В том числе, по мнению стороны обвинения, на присяжных было оказано «давление и психологическое воздействие» как в ходе процесса, так и посредством СМИ.
Между тем, адвокаты Мамедова обращают внимание на то, что о процессуальных нарушениях, если они действительно были, прокуратура могла заявить в ходе процесса, однако этого не было сделано. По мнению защиты, существенных процессуальных нарушений, которые могли бы повлечь отмену оправдательного приговора, в суде первой инстанции не было.
– В тексте апелляционного представления есть фраза о том, что стороной защиты было оказано некое психологическое воздействие на коллегию присяжных. И точка. В чем оно выражалось, расшифровано не было. Сторона обвинения так и не потрудилась дать расшифровку данному доводу, – говорит адвокат Олеся Бортникова.
Сам Мамедов вновь высказался о своей невиновности. Он обратил внимание на то, что присяжных перед каждым заседанием спрашивали, пытался ли кто-то оказать на них давление, пытался ли кто-то из самих присяжных навести справки о деле из СМИ или от участников процесса. Присяжные какие-либо давление на них отрицали и заявляли, что не пытались наводить справки.
Между тем, требование прокуратуры отправить дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом областным судом было удовлетворено. Мамедову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь предстоит новый набор присяжных.
Адвокаты намерены подавать кассационную жалобу.
Напомним, что запутанный процесс по делу Мамедова, в котором звучали имена криминальных авторитетов и высокопоставленных силовиков, менялись показания и всплывали сомнительные досудебки, запомнился несколькими интересными моментами:
– процесс несколько раз пытались закрыть от СМИ;
– обвинение строилось на показаниях одного, многократно судимого и очень заинтересованного человека (прямых доказательств вины в процессе так и не прозвучало);
– заказчик скоропостижно скончался после дачи показаний о взятке московскому генералу;
– прокуратура демонстрировала в качестве доказательства огромное пятно «крови», нарисованное на ватмане в перерыве судебного заседания;
– прокурор прочитала подсудимому и присяжным обвинительное стихотворение;
– в октябре суд перенес заседание по апелляции в связи с тем, что один из судей заявил о самоотводе – оказалось, что он учился с подсудимым в средней школе, а это «может вызвать сомнения в объективности».
Участники процесса ранее высказывались о том, что Мамедова хотят сделать «крайним» в давних разборках представителей криминального мира и силовиков, а исход этого дела может повлиять на расклад во всем силовом блоке региона.
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Суд смягчил приговор по делу высокопоставленных свердловских силовиков, попавшихся на взятке
14 ноября 2023
14 ноября 2023