«Это элементарно, ватман». Екатеринбургским присяжным в качестве доказательства убийства показали нарисованное на бумаге «пятно крови» Рассказываем подробности громкого процесса об убийстве, который несколько раз требовали закрыть от СМИ

12 выстрелов у Гелендвагена

По прозвищу [которое в силу здравого разума мы не будем указывать]

«Дейч и Клок — это фамилии такие»

Дейч решил не дожидаться этой расправы и «опередить» партнера. За помощью он обратился к своему приятелю Клоку. «Дейч предложил Клоку совершить убийство Зубакина, сообщив, что опасается за свою жизнь. При этом в силу длительного знакомства с Клоком Дейч был осведомлен о том, что Клок имел широкие связи среди преступных сообществ Екатеринбурга, на основании чего полагал, что он может помочь ему в осуществлении убийства Зубакина», — огласила прокурор.



Что не показали присяжным

«Другой Мамедов»

Клок: «Ну, я опасаюсь за жену с ребенком, нападали в подъезде на меня. Я с Мамедовым и с Поваровым был в конфликтах. Но с этим, не с Насими Мамедовым. Другой был Мамедов».

По ВКС из Москвы

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Анна Андреева © Вечерние ведомости