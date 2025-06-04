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В Екатеринбурге суд присяжных в третий раз единогласно оправдал Насими Мамедова

15.47 Среда, 11 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
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Суд присяжных в Екатеринбурге вынес вердикт по резонансному делу. Предприниматель Насими Мамедов единогласно оправдан в третий раз подряд, сообщает корреспондент Вечерних ведомостей.

Мамедова обвиняли в исполнении убийства по найму, которое произошло в 2000 году. Тогда был убит бизнесмен Алексей Зубакин, заказчиком оказался его партнёр Дмитрий Дейч (он скончался), посредником проходит небезызвестный Михаил Клок, на чьих показаниях держится всё обвинение Мамедова.

Напомним, это уже третья коллегия присяжных, два предыдущих состава также единогласно оправдали Насими Мамедова. Решение дважды обжаловала прокуратура. По словам защиты, к третьему кругу судебного процесса гособвинение не смогло предоставить доказательств вины обвиняемого.

Убийство бизнесмена Зубакина произошло в декабре 2000 года. В расследовании было много нестыковок, менялись показания свидетелей. Ранее мы писали о скандальных досудебных соглашениях и взятке высокопоставленным полицейским.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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Присяжных лишили чувств. В Екатеринбурге третий состав коллегии рассматривает нашумевшее дело об убийстве

Как изменился процесс после двух единогласных оправданий
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15:47 В Екатеринбурге суд присяжных в третий раз единогласно оправдал Насими Мамедова
15:11 Прокурор запросил 4 года колонии для одного из основателей «Смысловых галлюцинаций»
14:09 Банк ДОМ.РФ профинансировал первую в стране сделку строительства частного дома с эскроу по жилищному сертификату
13:29 Свердловчанка отсудила у управляющей компании 45 тысяч за плохое качество горячей воды
12:50 У поставщика школьного питания после массового отравления в Екатеринбурге нашли нарушения
12:19 Роспотребнадзор: в Свердловской области нет безопасных водоемов для купания
11:40 Дело о «дискредитации ВС» архитектора Полины Ивановой пересмотрят
11:22 В Первоуральске сотрудники ГУФСИН помогли задержать пьяного водителя
11:03 Глава СКР заинтересовался делом таксиста, избившего другого водителя в Екатеринбурге
22:01 Общественник Иван Волков заявил о выдвижении в губернаторы Свердловской области
21:05 Инспектору ДПС из Верхней Пышмы назначили наказание за взятку
20:20 Сегодня утром в Нижнем Тагиле погиб мотоциклист
20:07 Самый американский из киножанров станет «героем» вечера в екатеринбургском музее
19:39 В службе авиационной охраны Нижнесергинского района разразился коррупционный скандал
19:31 В Свердловской области почти на 50% вырос спрос на организацию праздников
19:01 Несовершеннолетняя пешеходка пострадала вчера в Екатеринбурге
18:25 Из 37 свердловских пожаров понедельника екатеринбургский оказался самым опасным
18:17 В Екатеринбурге экс-преподаватель лишился 3 млн после звонков от «коллеги», «ФСБ» и «Центробанка»
16:55 В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов «из-за жары»
16:03 Досрочные выборы губернатора Свердловской области назначили на 14 сентября
15:45 В Екатеринбурге состоялся благотворительный забег «Ural Legal Run-2025»
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