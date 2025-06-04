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В Екатеринбурге суд присяжных в третий раз единогласно оправдал Насими Мамедова
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Суд присяжных в Екатеринбурге вынес вердикт по резонансному делу. Предприниматель Насими Мамедов единогласно оправдан в третий раз подряд, сообщает корреспондент Вечерних ведомостей.
Мамедова обвиняли в исполнении убийства по найму, которое произошло в 2000 году. Тогда был убит бизнесмен Алексей Зубакин, заказчиком оказался его партнёр Дмитрий Дейч (он скончался), посредником проходит небезызвестный Михаил Клок, на чьих показаниях держится всё обвинение Мамедова.
Напомним, это уже третья коллегия присяжных, два предыдущих состава также единогласно оправдали Насими Мамедова. Решение дважды обжаловала прокуратура. По словам защиты, к третьему кругу судебного процесса гособвинение не смогло предоставить доказательств вины обвиняемого.
Убийство бизнесмена Зубакина произошло в декабре 2000 года. В расследовании было много нестыковок, менялись показания свидетелей. Ранее мы писали о скандальных досудебных соглашениях и взятке высокопоставленным полицейским.
Мамедова обвиняли в исполнении убийства по найму, которое произошло в 2000 году. Тогда был убит бизнесмен Алексей Зубакин, заказчиком оказался его партнёр Дмитрий Дейч (он скончался), посредником проходит небезызвестный Михаил Клок, на чьих показаниях держится всё обвинение Мамедова.
Напомним, это уже третья коллегия присяжных, два предыдущих состава также единогласно оправдали Насими Мамедова. Решение дважды обжаловала прокуратура. По словам защиты, к третьему кругу судебного процесса гособвинение не смогло предоставить доказательств вины обвиняемого.
Убийство бизнесмена Зубакина произошло в декабре 2000 года. В расследовании было много нестыковок, менялись показания свидетелей. Ранее мы писали о скандальных досудебных соглашениях и взятке высокопоставленным полицейским.
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