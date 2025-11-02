Возрастное ограничение 18+
В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Москве прошла ежегодная конференция для производителей и дистрибьюторов новых автомобилей, организованная «Авито Авто» – «Точка зажигания». Участники обсудили основные тренды рынка 2025 года, актуальные вызовы и возможности, а также отметили лидеров отрасли в девяти номинациях.
По данным «Авито Авто», рынок новых автомобилей с лета показывает стабильное восстановление: в третьем квартале 2025 года спрос на платформе вырос на 17,9% по сравнению со вторым. Особенно заметен рост интереса к моделям Solaris (+19,7%) и Li Auto (+4,1%). Статистика «Автостата» подтверждает динамику: в сентябре продажи оказались на 36% выше июньских показателей.
В числе самых популярных новых автомобилей на платформе были отмечены LADA Granta, LADA Vesta, LADA Niva Legend, Chery Tiggo 4, Jetour Dashing, Solaris HC, LADA Largus, LADA Vesta Cross, Jetour T2 и «Москвич 3». Средняя стоимость нового авто составила 2 830 000 рублей, что на 3,1% меньше, чем во втором квартале.
Среди ключевых тенденций в отрасли – высокий спрос на цифровые инструменты выбора: 85% покупателей начинают поиски онлайн, 66% приобретают автомобили через интернет. В ответ на интерес рынка «Авито Авто» представил новый сервис – «Мультикарточка», упрощающий выбор вариантов одной модели и повышающий видимость объявлений для продавцов.
Развиваются и инструменты для улучшения качества сделок – например, сервис аудита трафика, анализирующий звонки с помощью собственной модели A-Vibe для повышения эффективности работы дилерских центров.
Во время конференции в формате брейншторма обсуждались идеи для дальнейшего развития платформы: одним из востребованных решений стал запуск онлайн-кредитования для покупки новых автомобилей, что подтверждается опросом пользователей – 27% считают важным возможность предварительно рассчитать платежи по кредиту.
Завершилось мероприятие церемонией награждения дистрибьюторов в девяти номинациях, среди которых – GEELY, EXEED, LIVAN, «МБ РУС», а также отдельные модели LADA, Chery, Jetour, Tank и GAC.
По данным «Авито Авто», рынок новых автомобилей с лета показывает стабильное восстановление: в третьем квартале 2025 года спрос на платформе вырос на 17,9% по сравнению со вторым. Особенно заметен рост интереса к моделям Solaris (+19,7%) и Li Auto (+4,1%). Статистика «Автостата» подтверждает динамику: в сентябре продажи оказались на 36% выше июньских показателей.
В числе самых популярных новых автомобилей на платформе были отмечены LADA Granta, LADA Vesta, LADA Niva Legend, Chery Tiggo 4, Jetour Dashing, Solaris HC, LADA Largus, LADA Vesta Cross, Jetour T2 и «Москвич 3». Средняя стоимость нового авто составила 2 830 000 рублей, что на 3,1% меньше, чем во втором квартале.
Среди ключевых тенденций в отрасли – высокий спрос на цифровые инструменты выбора: 85% покупателей начинают поиски онлайн, 66% приобретают автомобили через интернет. В ответ на интерес рынка «Авито Авто» представил новый сервис – «Мультикарточка», упрощающий выбор вариантов одной модели и повышающий видимость объявлений для продавцов.
Развиваются и инструменты для улучшения качества сделок – например, сервис аудита трафика, анализирующий звонки с помощью собственной модели A-Vibe для повышения эффективности работы дилерских центров.
Во время конференции в формате брейншторма обсуждались идеи для дальнейшего развития платформы: одним из востребованных решений стал запуск онлайн-кредитования для покупки новых автомобилей, что подтверждается опросом пользователей – 27% считают важным возможность предварительно рассчитать платежи по кредиту.
Завершилось мероприятие церемонией награждения дистрибьюторов в девяти номинациях, среди которых – GEELY, EXEED, LIVAN, «МБ РУС», а также отдельные модели LADA, Chery, Jetour, Tank и GAC.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
29 октября 2025
29 октября 2025
В сысертском посёлке Патруши насмерть сбили пенсионера
31 октября 2025
31 октября 2025