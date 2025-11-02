В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Москве прошла ежегодная конференция для производителей и дистрибьюторов новых автомобилей, организованная «Авито Авто» – «Точка зажигания». Участники обсудили основные тренды рынка 2025 года, актуальные вызовы и возможности, а также отметили лидеров отрасли в девяти номинациях.По данным «Авито Авто», рынок новых автомобилей с лета показывает стабильное восстановление: в третьем квартале 2025 года спрос на платформе вырос на 17,9% по сравнению со вторым. Особенно заметен рост интереса к моделям Solaris (+19,7%) и Li Auto (+4,1%). Статистика «Автостата» подтверждает динамику: в сентябре продажи оказались на 36% выше июньских показателей.В числе самых популярных новых автомобилей на платформе были отмечены LADA Granta, LADA Vesta, LADA Niva Legend, Chery Tiggo 4, Jetour Dashing, Solaris HC, LADA Largus, LADA Vesta Cross, Jetour T2 и «Москвич 3». Средняя стоимость нового авто составила 2 830 000 рублей, что на 3,1% меньше, чем во втором квартале.Среди ключевых тенденций в отрасли – высокий спрос на цифровые инструменты выбора: 85% покупателей начинают поиски онлайн, 66% приобретают автомобили через интернет. В ответ на интерес рынка «Авито Авто» представил новый сервис – «Мультикарточка», упрощающий выбор вариантов одной модели и повышающий видимость объявлений для продавцов.Развиваются и инструменты для улучшения качества сделок – например, сервис аудита трафика, анализирующий звонки с помощью собственной модели A-Vibe для повышения эффективности работы дилерских центров.Во время конференции в формате брейншторма обсуждались идеи для дальнейшего развития платформы: одним из востребованных решений стал запуск онлайн-кредитования для покупки новых автомобилей, что подтверждается опросом пользователей – 27% считают важным возможность предварительно рассчитать платежи по кредиту.Завершилось мероприятие церемонией награждения дистрибьюторов в девяти номинациях, среди которых – GEELY, EXEED, LIVAN, «МБ РУС», а также отдельные модели LADA, Chery, Jetour, Tank и GAC.