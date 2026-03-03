Екатеринбуржцы при выборе поездок по России ставят на первое место бюджет и безопасность

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга при планировании путешествий по России чаще всего ориентируются на бюджет поездки, безопасность и привлекательность локации. Такие данные приводит сервис «Авито Путешествия» совместно с «Авито Рекламой» по итогам всероссийского опроса.Согласно исследованию, в целом по стране 56% респондентов в первую очередь обращают внимание на красоту и интерес направления, 52% – на общий бюджет поездки, 40% – на удобство дороги. Безопасность и комфорт важны для 37% опрошенных, возможность сэкономить – для 28%, погодные условия – для 27%, событийный повод – для 19%.При выборе формата размещения самым популярным остаётся отель – его выбирают 45% участников опроса. Квартиры предпочитают 22%, коттеджи – 10%, загородные дома – 9%, глэмпинг – 5%.Ключевым критерием при выборе жилья остаётся цена проживания – её назвали 61% респондентов.Далее идут чистота и качество объекта – 50%, отзывы и рейтинг – 42%, локация – 39%. Условия для путешествий с детьми и наличие питания важны для 18% опрошенных. Дизайн и организация пространства, а также возможность заселения с животными оказались значимыми для 8%.Как отметил руководитель по развитию сервисов для арендодателей в «Авито Путешествиях» Рауль Салахов, пользователи всё чаще обращают внимание не только на стоимость, но и на репутацию объекта, прозрачность описаний и качество фотографий.Исследование также показало влияние онлайн-рекламы на выбор направлений. В той или иной степени она влияет на решения 68% опрошенных. При этом 29% заявили, что принимают решение самостоятельно и не ориентируются на рекламные предложения.Самыми мотивирующими стали пакетные предложения «дорога + жильё» со скидкой – их отметили 44% участников опроса. Дешёвые билеты на транспорт важны для 34%, бесплатные бонусы – для 32%, скидки на проживание – для 31%, «горящие» предложения – для 30%, программы лояльности и кэшбэк – для 26%.По данным компании, чаще всего о выгодных предложениях россияне узнают от друзей и родственников – так ответили 52% участников исследования. Рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсах замечают 23%, в сервисах коротких видеороликов – 10%.Мероприятие для возрастной категории 18+