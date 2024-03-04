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Один из главных свидетелей в громком деле по убийству Зубакина в Екатеринбурге заявил об угрозах в его адрес и попросил защиту у суда
Фото: телеграм-канал Спаси Насими
Валерий Поваров, свидетель по делу об убийстве екатеринбургского коммерсанта в 2000 году (это не опечатка, речь об убийстве 24-летней давности) Алексея Зубакина, заявил сегодня на заседании суда, что ему угрожают. При этом он также заявил и ещё о ряде опасных событий, которые происходили после того, как на прошлом суде Поваров рассказал, что Михаил Клок рассказал ему, что Зубакина убил сам Клок (видео опубликовал телеграм-канал Спаси Насими.
Поваров заявил, что, по его данным, Михаил Клок «нужен высокопоставленным силовикам», а потому те, кто действительно дают правдивые показания и не меняют их (Поваров, в отличие от многих других (https://veved.ru/eburg/news/crime-news/193770-podsudimyj-jeks-lider-opg-kotoryj-17-raz-podrjad-ne-prishel-v-sud-pojavilsja-v-drugom-processe.html) свидетелей, показания не менял), находятся в реальной опасности. Эту же информацию он сказал репортеру «Вечерних ведомостей» во время короткого перерыва.
Он добавил, что от него требовали оговорить Насими Мамедова и заявить, что якобы того видели с оружием и что якобы тот отлично стреляет, однако сам Поваров, и другие свидетели заявляли ранее, что Мамедова с оружием не видели, а ещё один свидетель – Игорь Николаев – заявил, что «стрелок из Насими – как из навоза пуля». Сам Мамедов работал у Михаил Клока водителем, пока был студентом.
При этом на этом заседании Поваров не менял показания, как многие свидетели, у которых появилось уже несколько версий.
«Убийство совершено Клоком. Лично мне Клок рассказывал сотню раз в деталях, кроме того и сотрудникам под запись, что Клок убил Алексея Зубакина», – заявил Поваров. Добавим, что после похожего заявления на прошлом процессе, в ходе которого Насими Мамедова единогласно оправдали, и признали невиновным, судья решил запретить вести видеосъёмку.
Подробнее о деле, в ходе рассмотрения которого заявлялось о взятке в полтора миллиона долларов полицейским, и о давлении на судей, можно почитать здесь.
Поваров заявил, что, по его данным, Михаил Клок «нужен высокопоставленным силовикам», а потому те, кто действительно дают правдивые показания и не меняют их (Поваров, в отличие от многих других (https://veved.ru/eburg/news/crime-news/193770-podsudimyj-jeks-lider-opg-kotoryj-17-raz-podrjad-ne-prishel-v-sud-pojavilsja-v-drugom-processe.html) свидетелей, показания не менял), находятся в реальной опасности. Эту же информацию он сказал репортеру «Вечерних ведомостей» во время короткого перерыва.
«Мне поступают угрозы от силовиков и от «жулья» вплоть до ликвидации, прошу обеспечить мне защиту», – заявил Валерий Поваров на заседании суда.
Он добавил, что от него требовали оговорить Насими Мамедова и заявить, что якобы того видели с оружием и что якобы тот отлично стреляет, однако сам Поваров, и другие свидетели заявляли ранее, что Мамедова с оружием не видели, а ещё один свидетель – Игорь Николаев – заявил, что «стрелок из Насими – как из навоза пуля». Сам Мамедов работал у Михаил Клока водителем, пока был студентом.
При этом на этом заседании Поваров не менял показания, как многие свидетели, у которых появилось уже несколько версий.
«Убийство совершено Клоком. Лично мне Клок рассказывал сотню раз в деталях, кроме того и сотрудникам под запись, что Клок убил Алексея Зубакина», – заявил Поваров. Добавим, что после похожего заявления на прошлом процессе, в ходе которого Насими Мамедова единогласно оправдали, и признали невиновным, судья решил запретить вести видеосъёмку.
Подробнее о деле, в ходе рассмотрения которого заявлялось о взятке в полтора миллиона долларов полицейским, и о давлении на судей, можно почитать здесь.
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