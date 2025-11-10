Возрастное ограничение 18+
Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авито запустил новую коммуникационную кампанию под названием «Дом для данных», в рамках которой пользователям объясняют, как платформа защищает их персональные данные. Цель проекта — повысить уровень доверия и прозрачности в вопросах обработки личной информации.
Кампания использует метафору дома, где данные каждого пользователя представлены как личное пространство, которым он полностью управляет. Главным персонажем выступает кот Базик, символизирующий «базу данных». Через его образ объясняется важность защиты данных и их значение в повседневной жизни.
Кроме того, Авито представил обновлённую политику конфиденциальности, переработанную для удобства восприятия. Документ теперь содержит более простые формулировки и оформлен в формате «вопрос-ответ».
В Авито подчёркивают, что ключевыми принципами новой коммуникационной кампании стали следующие:
«Да, это обязательный по закону документ, но мы стремились сделать его не просто формальностью, а удобным инструментом. Мы упростили формулировки, сохранив юридическую точность, добавили пояснения к сложным терминам и улучшили структуру»,
— пояснила руководитель практики правовой поддержки защиты данных Авито Марина Юфа.
В Авито подчёркивают, что ключевыми принципами новой коммуникационной кампании стали следующие:
– контроль пользователя над личными данными;
– строгое соблюдение правил обращения с персональной информацией со стороны площадки;
– прозрачность в отношении сбора и использования данных;
– надёжная защита и гарантия безопасности персональных данных;
– акцент на доверии и индивидуальном подходе к каждому пользователю.
