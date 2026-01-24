Возрастное ограничение 18+

Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026

16.18 Вторник, 27 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Москве состоялась международная выставка AGRAVIA-2026, ставшая важной площадкой для обсуждения технологий, способных усилить позиции аграрных предприятий и переработчиков сырья. Одна из сессий мероприятия была посвящена рынку сельскохозяйственной техники. Её провели эксперты «Авито Спецтехника» совместно с ключевыми представителями отрасли, включая Минпромторг России.

Сессия называлась «Как рынок сельхозтехники перестраивается под новую экономику» и была посвящена изменениям в отрасли в соответствии с современными экономическими реалиями, рассказали в компании. В частности, коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн рассказал о тенденциях на рынке во второй половине 2025 года.

По данным платформы, на вторичном рынке сельхозтехники самыми востребованными были тракторы — 41,2% предложений (лидеры: МТЗ «Беларус» — 43,3%, ЛТЗ — 9,9%, ВТЗ — 8,6%), мини-тракторы — 9,2% (МТЗ «Беларус» — 16,6%, Kubota и YANMAR — по 11%) и комбайны — 8,9% («Ростсельмаш» — 38,6%, «Енисей» — 8,9%, Claas — 8%).

Среди новой техники в лидерах также тракторы — 23,7% (МТЗ «Беларус» — 21,7%, Scout — 11,5%, Zauberg — 9,2%), мини-тракторы — 11,9% (Lovol — 19,6%, SOLIS — 12,1%, Foton Lovol — 10,2%) и косилки — 6,4% (Lisicki — 17,3%, Wirax — 13,6%, Weifang — 9,3%).

«Если 2024 год стал для отрасли рекордным за счет накопленного спроса и доступного финансирования, то в 2025-м ситуация изменилась. Рост был заметен только после сентября: он связан с запуском новых программ Минпромторга России и субсидированных лизинговых ставок, в том числе через ДОМ.РФ и других участников рынка. Во многом именно благодаря этим инициативам российским производителям удалось удержать лидирующие позиции в отдельных сегментах техники. В ближайшее время рынок сельхозтехники будут определять три основных фактора: ключевая ставка, дефицит кадров и импортозамещение. В этих условиях главная задача для продавцов — не ждать возвращения прежних объемов трафика, а максимально эффективно работать с существующими клиентами, повышая конверсию за счет качества обработки запросов»,

— отметил коммерческий директор «Авито Спецтехники».


Заместитель начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Илья Орсик также связал оживление на рынке с программами ДОМ.РФ и Росагролизинга, подчеркнув, что последние месяцы 2025 года опередили 2024-й, и выразив надежду на продолжение тренда в 2026-м.

Также на сессии обсудили роботизацию как часть будущего технологического суверенитета страны. Ожидается, что к 2030 году парк роботов вырастет в 10 раз. В рамках федерального проекта по развитию средств производства и автоматизации Минпромторг России предлагает 50% скидку на российские роботы из реестра ГИСП. Потенциал в агросекторе видят в роботах-доярах, паллетайзерах, автономных машинах, томатоуборочных роботах на ИИ, которые уже находятся на стадии подготовки к серийному выпуску.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
