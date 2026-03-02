Прощание с Николаем Колядой пройдет 5 марта в его театре

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на 5 марта назначены прощание и похороны выдающегося драматурга, режиссера, основателя «Коляда-Театра» Николая Коляды. Церемонию проведут в здании самого театра, после чего драматурга похоронят на Широкореченском кладбище.Как сообщили в театре, прощание состоится с 11:00 до 12:30 в «Коляда-Театре» на проспекте Ленина, 97. С 12:30 до 13:00 пройдет отпевание. После этого Николая Коляду повезут на кладбище.Похороны начнутся в 14:00 на Широкореченском кладбище, расположенном в Верх-Исетском районе на Московском тракте в 7-м километре.Поминальный обед пройдет в 15:30 в кафе Дома Актера на улице 8 Марта, дом 8. Мероприятие для возрастной категории 18+