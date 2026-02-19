Возрастное ограничение 18+
В Свердловском облсуде оспорят отказ в признании «Дома обороны» памятником архитектуры
Фото: ВООПИИК / voopiik66.ru
Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) инициировало судебное разбирательство вокруг здания, известного как «Дом обороны». Общественники намерены оспорить решение регионального Управления госохраны объектов культурного наследия, которое отказалось включать постройку на улице Воеводина в Екатеринбурге в государственный реестр.
Предварительное судебное заседание по этому делу состоится через неделю, 2 марта. Иск будет рассматриваться в Свердловском областном суде, слушания начнутся в 10.20 утра. Поводом для разбирательства послужило заключение независимой историко-культурной экспертизы, которая подтвердила несомненную ценность строения. По мнению заявителей, профильное ведомство рассмотрело предоставленные документы ненадлежащим образом, и этот факт ранее уже нашёл подтверждение со стороны областной прокуратуры.
«Здание Дома обороны», возведённое в первой половине 1930-х годов, является ярким образцом эпохи конструктивизма, — считают специалисты ВООПИКа. Значимость этого комплекса для истории города подтвердили сразу шесть различных организаций, включая государственные учреждения и профильные общественные объединения. Эксперты напоминают, что строение неразрывно связано с деятельностью ОСОАВИАХИМа и хранит память о подготовке защитников Родины в предвоенные годы.
Градозащитники настаивают на том, что сохранение этого наследия — важная задача для будущих поколений, и призывают горожан проявить гражданскую позицию. Всех, кому небезразлична судьба памятника конструктивизма, приглашают лично присутствовать на заседании суда.
