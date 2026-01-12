На Авито нашли работу для смешариков





– прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». «Работодатели все чаще ищут не "универсальных солдат", а людей с четко выраженными навыками, гибкостью и способностью адаптироваться. В этом смысле смешарики, каждый со своими сильными сторонами и ролью в команде, выглядят как удачная метафора современного рынка труда: ценность создает не одинаковость, а разнообразие компетенций, собранных в работающую систему»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команды «Авиты Работа» и группы компаний «Рики», владельца бренда «Смешарики», порассуждали на тему того, кем могли бы работать герои мультфильма в России.Эксперты учли характеры персонажей и их умения и предположили, какие востребованные профессии они могли бы выбрать для себя. Команды пришли к выводу, что большинство смешариков хорошо проявили бы себя в IT- и digital-сферах.Так, например, Лосяш, увлечённый научными экспериментами и методологией исследований, скорее всего, выбрал бы позиции data scientist или разработчика систем искусственного интеллекта. Средняя предлагаемая зарплата в этих профессиях в 2025 году составила 116 538 руб./мес., что на 10% выше уровня 2024 года.Энергичный и коммуникабельный Крош, вечно втягивающий своих друзей в авантюры, стал бы успешным SMM-менеджером. По данным рынка, средняя зарплата в вакансиях SMM-специалистов выросла на 15% и достигла 57 824 руб./мес. А его друг – медлительный, но рассудительный Ёжик – со своими способностями к систематизации и вниманию к деталям мог бы быть отличным кандидатом на роль бизнес-аналитика или проектного менеджера. По рыночным данным, среднее зарплатное предложение бизнес-аналитиков достигло 128 517 руб./мес. (+9% за год).Креативная Нюша стала бы прекрасным дизайнером одежды. Средний доход в этой профессии увеличился на 17% до 69 459 руб./мес. Внимательный и эмпатичный Бараш с способностью к рефлексии стал бы копирайтером, что зарплата в 2025 году в среднем составила 59 793 руб./мес. (+31% за год). Прагматичная Совунья могла бы работать тренером, зарабатывая 53 157 руб./мес. (+2% за год). Кар-Карыч наверняка бы стал артистом или ведущим. В 2025 году актерам предлагали в среднем 64 367 руб./мес., что на 27% выше по сравнению с предыдущим годом.Хозяйственный и трудолюбивый Копатыч, вероятнее всего, стал бы агрономом или управляющим сельскохозяйственным предприятием. Среднее зарплатное предложение для этих специалистов составило 106 495 руб./мес. (+33% за год).Навыки конструирования и увлечённость механикой сделали бы изобретателя Пина идеальным кандидатом на должность инженера-конструктора, робототехника или разработчика в сфере высоких технологий. По рыночным данным, в вакансиях инженеров средняя предлагаемая зарплата составила 107 736 руб./мес. (+20% за год). А Биби – робот, которого создал Пин, – мог бы быть инженером по автоматизации или ML-инженером – тем, кто отвечает за работу сложных технических систем, обучение моделей и поддержку инфраструктуры. В 2025 году средняя предлагаемая заработная плата специалистов составила 99 702 руб./мес. (+22%).