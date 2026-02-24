Возрастное ограничение 18+
Коту с жуткими травмами в Екатеринбурге собирают деньги на лечение
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге борются за жизнь кота, который попал в беду на дороге. У него серьёзные травмы, но шанс на спасение есть.
Животное было найдено с чудовищными травмами, которые, по всей видимости, он получил некоторое время назад. Несчастный кот какое-то время прятался от людей, но в итоге вышел к ним, отчаянно нуждаясь в помощи.
Осмотр в клинике подтвердил самые страшные опасения: у Петровича (такое имя дали бедолаге) диагностирована черепно-мозговая травма и перелом челюсти. А одним из самых тяжелых повреждений стало выпадение глазного яблока. Ветеринары приняли тяжёлое, но единственно возможное решение: глаз спасти не удастся, его ждет удаление. Челюсть же коту предстоит буквально собирать заново в ходе сложной хирургической операции. Из-за характера травм кот не может питаться самостоятельно, поэтому для поддержания его жизненных сил требуется установка специальной стомы.
В настоящее время ветеринары делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациента и приступить к операциям. Кот получает всю необходимую экстренную и симптоматическую помощь для облегчения боли и поддержки организма.
Финансовую помощь можно оказать по следующим реквизитам:
Финансовую помощь можно оказать по следующим реквизитам:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
