«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет» Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле

Ватман с красным кругом показывала сотрудница прокуратуры, утверждая, что так выглядит кровь. При этом СМИ запретили вести съёмку процесса

Кто такой Михаил Клок?



Михаил Клок, которого в СМИ часто называют «лидером преступной группировки», ныне занимается бизнесом. По данным наших коллег из «Московского комсомольца», Михаил Клок, которого в СМИ часто называют «лидером преступной группировки», ныне занимается бизнесом. По данным наших коллег из «Московского комсомольца», Клока судили 10 раз . При этом несколько раз он заключал так называемые «досудебки». Это такие сделки со следствием, когда обвиняемый даёт некоторые показания на кого-то (или на себя), рассказывает о других преступлениях и после этого получает снисхождение в суде. Если говорить конкретно о Михаиле Клоке, то он заключал несколько судебных соглашений, в одном из них утверждал о взятках в полтора миллиона долларов сотрудникам МВД, однако до сих пор уголовных дел против тех, на кого Клок даёт показания, нет, что дает веский повод вообще усомниться в правдивости его слов. Но при этом некоторых людей на основании его показаний отправляли в тюрьмы, впоследствии оговоренные им утверждали, что не совершали тех преступлений, которые Клок им приписывал, и говорили о личной мести Клока таким образом.

Мы бы тоже хотели узнать, кому нужно, чтобы Насими Мамедов был лишён свободы, ведь нет ни единого доказательства его вины в деле, а все свидетели, которые приходят в процесс, фактически либо ничего пояснить не могут, либо являются свидетелями защиты. И из всех обвинений есть только показания Михаила Клока, которые многократно менялись.

Сотрудница прокуратуры, которая читала обвинительные стихи

Мы неоднократно обращались к председателю Кировского суда с вопросом о том, по каким причинам дело Клока все время откладывается, однако наши обращения не только не регистрировались в установленном порядке, но и на них не дано ни единого ответа, хотя фактически эти обращения носили внепроцессуальный характер.

Но г-н Клок, видимо, кладезь информации, интересной следственным органам, раз с ним в течение 10 лет заключили аж три досудебных соглашения, на основании которых он получал минимальные сроки, в том числе за участие в организации убийства по найму. А те, кого он оговорил получили длительные сроки заключения.

Вопреки распространенному мнению, в коллегии присяжных в районных судах находятся только шесть человек, а не 12

Адвокат Кувалдина считает, что любой оправдательный вердикт можно отменить по поводам, по котором обвинительный не отменили бы.

Судья Сергей Савинов во время первого рассмотрения дела Насими Мамедова

Значит, что? Клок говорит неправду? Почему тогда ему должны верить тогда, когда он оговаривает Мамедова? Если он врёт постоянно?

ВВ ), которому на момент преступления И делают все это не из каких-то собственных убеждений и верований в мифы, а исключительно из-за возможной финансовой выгоды – родственники того же Зубакина даже не скрывают, что хотят получить миллионы рублей хоть с кого-то, подавая иски о компенсации даже к сыну Дейча (предполагаемый заказчик, – прим), которому на момент преступления вообще было 12 лет

Анна Андреева, Аля Трынова, Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости