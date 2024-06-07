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Суд в Екатеринбурге приостановил дело «экс-лидера ОПГ», который 24 раза не явился в суд
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Кировский суд Екатеринбурга приостановил производство по уголовному делу в отношении Михаила Клока, которого в СМИ называют «экс-лидером ОПГ».
Напомним, его обвиняют в пособничестве по делу о заказном убийстве 2000 года.
В минувшую пятницу, как мы писали, Михаил Клок не явился на заседание в 24-й раз «по болезни». Эту причину нам назвал адвокат подсудимого Никита Кошаков, между тем в карточке дела на сайте суда причина неявки (в отличие от предыдущих заседаний) указана не была. Также не была назначена дата нового заседания.
Утром в понедельник информация в карточке дела была обновлена. Производство по делу приостановлено, «ОБВИНЯЕМЫЙ ТЯЖЕЛО БОЛЕН, что подтверждено медицинским заключением», указано в основании.
Решение приняла судья Юлия Шкляева, она же начала рассмотрение дела в январе прошлого года. С того времени заседания откладывали 25 раз (первое прошло в закрытом режиме, оно было отложено с пояснением «другие основания для отложения дела»).
Адвокат обвиняемого Никита Кошаков на просьбу прокомментировать решение о приостановке дела пока не ответил.
Громкое уголовное дело касается убийства бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло в декабре 2000 года. Дело в отношении Клока было выделено в отдельное производство, ранее он заключил скандальные досудебные соглашения.
Параллельно Верх-Исетский суд рассматривает дело о вымогательстве, в котором Михаил Клок проходит как потерпевший. В заседании по этому делу фигурант появлялся по ВКС из Басманного суда Москвы.
Добавим, что на прошлой неделе Свердловский облсуд назначил дату апелляции по делу предпринимателя Насими Мамедова, которого обвиняли в исполнении заказного убийства Зубакина. Ранее коллегия присяжных дважды единогласно оправдала его.
Подробнее о крайне запутанном деле, где среди заинтересованных лиц могут быть высокопоставленные силовики, можно прочитать здесь.
Напомним, его обвиняют в пособничестве по делу о заказном убийстве 2000 года.
В минувшую пятницу, как мы писали, Михаил Клок не явился на заседание в 24-й раз «по болезни». Эту причину нам назвал адвокат подсудимого Никита Кошаков, между тем в карточке дела на сайте суда причина неявки (в отличие от предыдущих заседаний) указана не была. Также не была назначена дата нового заседания.
Утром в понедельник информация в карточке дела была обновлена. Производство по делу приостановлено, «ОБВИНЯЕМЫЙ ТЯЖЕЛО БОЛЕН, что подтверждено медицинским заключением», указано в основании.
Решение приняла судья Юлия Шкляева, она же начала рассмотрение дела в январе прошлого года. С того времени заседания откладывали 25 раз (первое прошло в закрытом режиме, оно было отложено с пояснением «другие основания для отложения дела»).
Адвокат обвиняемого Никита Кошаков на просьбу прокомментировать решение о приостановке дела пока не ответил.
Громкое уголовное дело касается убийства бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло в декабре 2000 года. Дело в отношении Клока было выделено в отдельное производство, ранее он заключил скандальные досудебные соглашения.
Параллельно Верх-Исетский суд рассматривает дело о вымогательстве, в котором Михаил Клок проходит как потерпевший. В заседании по этому делу фигурант появлялся по ВКС из Басманного суда Москвы.
Добавим, что на прошлой неделе Свердловский облсуд назначил дату апелляции по делу предпринимателя Насими Мамедова, которого обвиняли в исполнении заказного убийства Зубакина. Ранее коллегия присяжных дважды единогласно оправдала его.
Подробнее о крайне запутанном деле, где среди заинтересованных лиц могут быть высокопоставленные силовики, можно прочитать здесь.
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