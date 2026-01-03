Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил женщину
Фото: Центральное МСУТ СКР
В Екатеринбурге утром 8 января произошёл наезд железнодорожного состава на человека, сообщили в Межрегиональном следственном управлении СК на транспорта. Трагедия случилась в посёлке Северка, который с 1991 года относится к Железнодорожному району города. 46-летняя Екатерина Радаева переходила железнодорожные пути на станции рядом с пешеходным мостом.
Центральным межрегиональным следственным управлением СК на транспорте начата доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
У погибшей осталось трое детей, двое из которых — несовершеннолетние. По данным Ura.ru, Екатерина воспитывала детей одна, поскольку около десяти лет назад её муж погиб в аналогичном происшествии — его также насмерть сбил поезд. Знакомые погибшей сообщают, что несколько месяцев назад она выжила в результате тяжёлого ДТП.
