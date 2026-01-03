Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в опору из-за плохого самочувствия водителя

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло вчера вечером в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Заводская и Крауля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, водитель автобуса «НЕФАЗ», следовавшего по маршруту «Мега-ЖБИ», почувствовал недомогание во время движения, не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения.После столкновения на место прибыли медики. По информации E1 со ссылкой на Госавтоинспекцию, в результате аварии пострадали водитель и семь пассажиров, среди них женщины 74, 64, 54 и 44 лет, девушки 19 и 24 лет, а также 18-летний юноша. Пассажиры получили ушибы мягких тканей головы, медицинская помощь была оказана на месте, после осмотра их отпустили домой. У 49-летнего водителя врачи диагностировали инсульт и травмы головы.