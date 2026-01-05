В Кушве без тепла остались почти 11 тысяч человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Кушве произошло нарушение подпитки котельной «Рудничная». В 09.55 на обратном трубопроводе зафиксировали падение давления воды, после чего работу котельной остановили. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В результате аварии без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 189 многоквартирных домов, в которых проживают 9 760 человек. Также отключение затронуло 104 частных дома с населением 1 230 человек. Всего без тепла находятся 10 990 жителей, в том числе 1 594 ребёнка.Отключение коснулось и 16 социально значимых объектов. В их числе детские сады, школы и Центральная районная больница.Для размещения жителей подготовлен пункт временного размещения на базе спортивной школы «Синегорец» в посёлке Баранчинский. Его вместимость составляет 290 человек.