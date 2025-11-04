Возрастное ограничение 18+

Власти Екатеринбурга обещают увеличить расходы на ремонт дорог на 40% в 2026 году

15.51 Четверг, 13 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2025 году на ремонт дорог в Екатеринбурге потратили 1 миллиард 750 миллионов рублей. Такую сумму назвала директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова на пресс-конференции, посвящённой итогам сезона дорожных работ.

Из них 1 миллиард рублей был привлечён в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», 500 миллионов – из областного бюджета, 250 миллионов – из городского, сообщили в мэрии.

На эти деньги в городе отремонтировали 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

«По нацпроекту выполнен ремонт 13 объектов улично-дорожной сети общей площадью более 256 тысяч "квадратов". Ещё 12 крупных участков дорог площадью почти 120 квадратных километров привели в порядок по областной программе»,

– сообщили в администрации.


Также в список работ вошло понижение бортового камня для создания безбарьерной среды для маломобильных граждан.

В завершении отчёта Благодаткова сообщила, что контракты на обновление улично-дорожной сети на следующий год уже заключены, и заявила, что в 2026 году «сумма выделенных из городского бюджета средств увеличится на 40%».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
На 100-м году ушла из жизни создательница Литературного квартала Лидия Худякова

Благодаря ней в Екатеринбурге появились Дом актёра, Дом кино, театральный институт и даже трамвайная ветка
