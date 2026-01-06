В Свердловской области за день в авариях пострадали 13 человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За 9 января на дорогах Свердловской области зарегистрировали 108 дорожно-транспортных происшествий. В семи авариях пострадали люди, травмы получили 13 человек, в том числе один несовершеннолетний. Погибших нет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.Более 49% всех происшествий за сутки пришлось на Екатеринбург, где зафиксировали 53 ДТП. По три аварии зарегистрировали в Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, Первоуральске, Сысерти и Каменске-Уральском.Среди основных причин аварий в Госавтоинспекции Свердловской области называют выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, потерю контроля над автомобилем, нарушение очередности проезда на перекрестках и неправильный выбор дистанции. Также водители и пешеходы допускали невнимательность при пересечении пешеходных переходов.За сутки сотрудники автоинспекции пресекли 1 244 нарушения правил дорожного движения. Водители допустили 1 140 нарушений, пешеходы 104. От управления транспортом отстранили 21 водителя в состоянии опьянения и 31 человека, не имевшего права управления. За нарушения правил перевозки детей составили 51 материал, еще 273 случая связаны с неправильным использованием ремней безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.