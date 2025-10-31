



– отметила руководитель бизнес-направлений на Авито Елена Низовцева. «Авито – это платформа, где покупатели не только приобретают товары, но и общаются с продавцами для уточнения деталей и получения скидок. Распродажа – отличная возможность приобрести нужные или памятные вещи, как напрямую от продавцов, так и с рук. Пользователи найдут уникальные предложения, которые сложно встретить в других местах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа – «Хватамба», в рамках которой товары доступны со скидками до 90%, сообщает пресс-служба компании. В акции участвуют как профессиональные, так и частные продавцы с высоким рейтингом.Сообщается, что в ноябрьской кампании покупателям предложены новые и ресейл товары, при этом некоторые позиции можно приобрести за сумму до 100 рублей. Как объяснила команда платформы, для контроля честности скидок используется специальный алгоритм, который предотвращает повышение стоимости товаров непосредственно перед началом распродажи. Это помогает исключить недобросовестные предложения и гарантирует реальное снижение цен.Одной из тематик распродажи стала «ностальгия» – товары из 1980–2010-х годов, которые вызывают у покупателей тёплые воспоминания. В этом разделе доступны ретро-гаджеты, винтажная электроника, одежда в стиле нулевых, предметы интерьера и аксессуары для автомобиля.Участники распродажи также могут рассчитывать на дополнительные акции от продавцов и специальные условия доставки.«Хватамба» проводится на Авито с 2024 года и охватывает разные категории: одежда, электроника, запчасти, товары для дома и дачи. В летней кампании 2025 года в распродаже приняли участие 1,5 миллиона продавцов, которые выставили на продажу около 30 миллионов товаров. Во время прошлой «Хватамбы» пользователи сэкономили за счёт сниженных цен около 350 миллионов рублей.