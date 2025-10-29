Возрастное ограничение 18+
Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На молодёжном форуме БРИКС эксперты обсудили развитие молодёжного креативного предпринимательства и роль поддержки государства. В дискуссии приняла участие советник директора по развитию Авито Работы Надежда Сацкив, отметившая растущий интерес к креативным профессиям среди молодёжи.
По данным Сацкив, в третьем квартале 2025 года количество резюме от соискателей с 18 до 24 лет в дизайне и проектировании выросло на 74%, а в маркетинге и PR – на 68%. Самыми популярными профессиями среди молодых специалистов стали вакансии ведущих мероприятий (+119% резюме), маркетологов (+94%) и дизайнеров (+79%).
Отмечается, что интерес к творческим профессиям вырос не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Лидерами по числу откликов стали Удмуртия (+98%), Волгоградская область (+97%) и Чувашия (+91%), в то время как в Москве и в Санкт-Петербурге рост составил +31% и +18% соответственно.
Вместе с тем в креативной индустрии был зафиксирован рост доходов: средняя предлагаемая зарплата архитекторов в январе-сентябре 2025 года составила 121 216 рублей в месяц (+22%), журналистов — 89 306 рублей (+19%), актёров — 84 962 рубля (+21%).
По мнению Надежды Сацкив, молодёжь ищет себя в профессиях, подразумевающих проектный формат работы, чтобы иметь возможность удалённо и балансировать между работой и личной жизнью. Свою позицию она подкрепила статистикой.
Также она отметила отдельным трендом рост вакансий, в которые требуются навыки ИИ, – их количество выросло на 66%. Особенно такие навыки востребованы в маркетинге и IT.
«Мы наблюдаем, как меняются карьерные предпочтения молодого поколения. Молодые специалисты всё чаще выбирают проектный формат работы: 40% ценят возможность работать удаленно, а 35% ищут баланс между работой и личной жизнью. При этом материальная мотивация остаётся ключевой – 53% респондентов называют уровень зарплаты главным критерием»,
– сказала Сацкив.
