Возрастное ограничение 18+
Житель Новоуральска предстанет перед судом за убийство и надругательство над телом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственное управление СК России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Новоуральска, 1958 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве и надругательстве над телом умершей, совершённых более десяти лет назад, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
По версии следствия, днём 22 ноября 2015 года в квартире на улице Чурина обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес хозяйке жилища множественные ножевые удары. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся с места происшествия.
Преступника выявило следственное управление по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи детально анализировали оперативную информацию, опрашивали широкий круг знакомых потерпевшей и провели судебные экспертизы. Мужчина признал вину и подробно рассказал о содеянном на месте происшествия. Судебная психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый вменяем и осознавал свои действия.
Доказательная база признана следователями достаточной, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, днём 22 ноября 2015 года в квартире на улице Чурина обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес хозяйке жилища множественные ножевые удары. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся с места происшествия.
Преступника выявило следственное управление по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи детально анализировали оперативную информацию, опрашивали широкий круг знакомых потерпевшей и провели судебные экспертизы. Мужчина признал вину и подробно рассказал о содеянном на месте происшествия. Судебная психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый вменяем и осознавал свои действия.
Доказательная база признана следователями достаточной, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки ликвидировали 11 пожаров, пострадал житель Верхнего Тагила
10 января 2026
10 января 2026
Появились подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом
03 января 2026
03 января 2026