Житель Новоуральска предстанет перед судом за убийство и надругательство над телом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Следственное управление СК России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Новоуральска, 1958 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве и надругательстве над телом умершей, совершённых более десяти лет назад, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.По версии следствия, днём 22 ноября 2015 года в квартире на улице Чурина обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес хозяйке жилища множественные ножевые удары. Женщина скончалась на месте. После этого мужчина совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся с места происшествия.Преступника выявило следственное управление по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи детально анализировали оперативную информацию, опрашивали широкий круг знакомых потерпевшей и провели судебные экспертизы. Мужчина признал вину и подробно рассказал о содеянном на месте происшествия. Судебная психиатрическая экспертиза подтвердила, что обвиняемый вменяем и осознавал свои действия.Доказательная база признана следователями достаточной, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.