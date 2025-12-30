Возрастное ограничение 18+
Почти треть автобусного парка Алапаевска сгорела в пожаре
О пожаре на территории бокса ООО «Алапаевское автотранспортное предприятие» накануне сообщил телеграм-канал «Транспортные новости Екб», заявив, что сгорела половина подвижного состава предприятия, вследствие чего нарушился график движения автобусов.
Вскоре выяснилось, что пожар случился ещё утром 24 декабря, однако ни в алапаевских СМИ, ни на официальных ресурсах МЧС о нём не сообщалось (в этом году, к слову, свердловское МЧС перестало вести Telegram), поэтому широкая аудитория узнала о ЧП лишь спустя две недели.
Сейчас в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что огонь потушили за 98 минут силами 11 пожарных и 2 единиц спецтехники. По уточнённым данным, 5 автобусов сгорело полностью, ещё 2 повреждены огнём, но подлежат восстановлению. Всего у ООО «Алапаевское АТП» порядка 20 автобусов. Предприятие обслуживает пригородные и междугородние рейсы, в том числе из Алапаевска в Екатеринбург и Нижний Тагил. Последние два, если верить сайту перевозчика, по состоянию на 8 января 2026 года отменены «по техническим причинам».
Вскоре выяснилось, что пожар случился ещё утром 24 декабря, однако ни в алапаевских СМИ, ни на официальных ресурсах МЧС о нём не сообщалось (в этом году, к слову, свердловское МЧС перестало вести Telegram), поэтому широкая аудитория узнала о ЧП лишь спустя две недели.
Сейчас в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что огонь потушили за 98 минут силами 11 пожарных и 2 единиц спецтехники. По уточнённым данным, 5 автобусов сгорело полностью, ещё 2 повреждены огнём, но подлежат восстановлению. Всего у ООО «Алапаевское АТП» порядка 20 автобусов. Предприятие обслуживает пригородные и междугородние рейсы, в том числе из Алапаевска в Екатеринбург и Нижний Тагил. Последние два, если верить сайту перевозчика, по состоянию на 8 января 2026 года отменены «по техническим причинам».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском горел промышленный цех
30 декабря 2025
30 декабря 2025
За сутки в Свердловской области потушили 26 пожаров
02 января 2026
02 января 2026