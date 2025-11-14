Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вновь обсуждают строительство высоток на месте скандальной «Бухты Квинс»
«Атомстройкомплекс» уже объявлял о планах стройки на месте так и не реализованного проекта шансонье Новикова
Фото: Сергей Кривченко / Яндекс.карты
Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект изменений второго по важности градостроительного документа — правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а именно его картографической части (есть ещё регламентная, определяющая общие правила, а не используемые на конкретном участке).
Всего в проекте значится 17 изменений, наиболее заметное из которых, пожалуй, — установление зоны Ж-5 (многоэтажная жилая застройка) вместо зон Ж-2 и Ж-3 (зоны ИЖС и малоэтажной многоквартирной жилой застройки соответственно) на участке на восточном берегу озера Шарташ, на улице Изоплитной.
Участок, о котором идёт речь, с января 2024 года принадлежит ООО «Специализированный застройщик „Атомстройкомплекс-Шарташ“». А до этого он был связан со скандальным проектом посёлка коттеджей и таунхаусов «Бухты Квинс», в который призывал вкладываться известный бард Александр Новиков (ему и принадлежала земля на берегу озера). Строительство обернулось обманом дольщиков, многолетними судами, уголовными делами и так и оставшимся по большей части на бумаге проектом (построено лишь два таунхауса). С певца Новикова при этом обвинения были сняты, и он отделался в деле ролью свидетеля. Ещё раньше, в советское время на этом участке располагался совхоз «Цветы Урала».
В сентябре 2024 года писали, как городская комиссия по ПЗЗ отказала «Атомстройкомплексу» в перезонировании квартала под строительство высоток. «Не бывать "человейникам" в прибрежной зоне озера Шарташ, в излюбленном месте отдыха горожан», — писал тогда член комиссии, депутат гордумы от «Единой России» Дмитрий Сергин.
Однако теперь вопрос, бывать или не бывать «человейникам» в излюбленном месте отдыха горожан, вновь на повестке дня. Проект, рендеры которого показывал застройщик, предполагает строительство многосекционных жилых домов высотой до 25 этажей. В октябре, к слову, защитники Шарташа инициировали электронную петицию против этого проекта. На момент написания новости она собрала 1091 подпись.
Предложения и замечания к проекту будут приниматься администрацией Екатеринбурга до 24 ноября.
Участок, высотность застройки на котором намерены изменить. Иллюстрация: Геопортал Екатеринбурга
Проект, который презентовал в 2024 году «Атомстройкомплекс»
Иллюстрация: скриншот с сайта Change.org
