В Екатеринбурге в рождественскую ночь на дороги вывели почти 400 экипажей ДПС

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В ночь на 7 января в Екатеринбурге усилили меры безопасности из-за рождественских богослужений. На улицах города дежурили почти 400 экипажей дорожно-патрульной службы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.Основные силы были сосредоточены у храмов, монастырей и часовен, где проходили праздничные службы, в том числе в районе Свято-Троицкого кафедрального собора. Инспекторы контролировали движение транспорта, следили за безопасностью пешеходов и предотвращали нарушения правил дорожного движения.Как уточняют в Госавтоинспекции, усиленный режим работы был введён из-за увеличившегося трафика в ночные часы и массового выхода людей после богослужений. Экипажи несли службу с начала праздничных мероприятий до их завершения.