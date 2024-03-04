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Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
Из-за «базы на Комсомольской» хотят осудить невиновного человека, говорят наши источники
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге семья предпринимателя, обвиняемого в заказном убийстве, публично обратилась к главе СКР и генпрокурору с просьбой разобраться в странностях запутанного дела. Родственники подсудимого уверены, что его хотят посадить за преступление, которого он не совершал, и называют тех, кому это может быть выгодно.
О долгом судебном процессе над предпринимателем Насими Мамедовым мы писали много и подробно. Сейчас Кировский районный суд Екатеринбурга рассматривает дело по второму кругу. Напомним, в прошлом году в этом же суде Мамедов был оправдан после единогласного вердикта присяжных (подробнее об уголовном деле — здесь), но дело вернули из-за неких процессуальных нарушений. Убедительных доказательств вины подсудимого, которого обвиняют в убийстве по найму в 2000 году, до сих пор не прозвучало.
Открытое видеообращение к главе СКР Бастрыкину и генпрокурору Краснову записала сестра обвиняемого Натаван Щавровская. По ее словам, родственники только спустя год после начала судебных разбирательств начали догадываться, в чем дело и почему Насими Мамедова хотят сделать «крайним».
Натаван Щавровская обращает внимание глав СКР и Генпрокуратуры на то, что обвинение в убийстве «по сути строится на показаниях единственного лица – преступного "авторитета" Михаила Клока». Семья считает, что этот человек прямо заинтересован в определенном исходе дела.
«Как считаем мы, семья Насими Мамедова, это дело неразрывно связано с попыткой Клока и людей, которые ему покровительствуют в государственных структурах, вернуть ему уникальный по стоимости и местонахождению объект недвижимости – территорию базы на улице Комсомольской в Екатеринбурге. Стоимость этой территории может доходить до нескольких миллиардов рублей, так как застройка этого когда-то промышленно-торгового объекта является желанной для огромного количества девелоперов, причем как екатеринбургских, так и московских», — говорит в обращении Натаван Щавровская.
Информацию о том, что в уголовном деле об убийстве проявился дорогостоящий имущественный комплекс, подтвердили наши источники. Предположительно, база на Комсомольской стала предметом торга, договоренностей и неких гарантий между криминальными структурами и правоохранительными органами.
Перераспределение контроля над этим активом, смена собственников (в том числе мошенническим путем) — один из ключевых элементов в нескольких тесно взаимосвязанных судебных делах. Все эти процессы объединяет имя Михаила Клока, которого в СМИ называют «одним из лидеров ОПГ».
Напомним, в параллельных судебных процессах он фигурирует в статусе подсудимого (как пособник в убийстве по найму), свидетеля обвинения (в качестве основного «обвинителя» Мамедова), потерпевшего (по делу о вымогательстве и якобы имевших место быть «пытках» в колонии), а также как должник и претендент на банкротство.
Явка на заседания у него выборочная, посредством ВКС из московских судов. Но, например, в статусе подсудимого в деле о заказном убийстве он так и не появился ни на одном заседании с начала прошлого года.
Как утверждает наш источник, база на Комсомольской в начале нулевых путем мошеннических схем перешла от собственника в руки нескольких лиц, в том числе Михаила Клока. После этого в течение нескольких лет он попал в поле зрения правоохранителей по нескольким делам — о грабежах, разбоях, организации ОПГ, покушении на убийство и др. В ходе следствия он заключал так называемые досудебные соглашения, давал показания на других фигурантов и получал свою выгоду.
В какой-то момент ему «пришлось вернуть» базу прежнему собственнику (чтобы не возбудили уголовное дело). Однако путем схемы с сомнительным банкротством и якобы «пытками», под которыми выбивались показания, базу хотят снова вернуть в его собственность, и, как предполагается, распределить контроль над этим активом между всеми заинтересованными лицами. Наш источник предполагает, что среди них могут быть и правоохранители, и «бывшие авторитеты», сотрудники прокуратуры и представители судебной системы.
Дело об убийстве, по которому проходит предприниматель Насими Мамедов, стало одним из элементов этой сложной многоходовки. Осуждение Мамедова за исполнение заказа выгодно Михаилу Клоку, поскольку в этом случае заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве «устоит», говорит наш собеседник, он получит возможность максимально уйти от уголовной ответственности за пособничество в убийстве. Контроль над базой при этом будет каким-то образом распределен между заинтересованными лицами.
Родственники подсудимого Насими Мамедова обращают внимание на то, что в его преследовании есть масса в том числе процессуальных нарушений. «Мой брат не был ни в розыске, ни подозревался до 2022 года по этому делу, то есть даже исходя из процессуальных норм дело по обвинению моего брата настолько нарисовано», — говорит Натаван Щавровская.
По ее мнению, интересантам «неважно, кого посадить», однако фигура Насими Мамедова оказалась наиболее подходящей, так как у него «нет никаких компроматов на Клока». «Он был водителем у него, возил его и, в основном, его женщин. Это самый подходящий и безопасный вариант для них – посадить кого угодно, лишь бы не Клока, чтобы вернуть и продать дорогостоящий объект в желанном для многих и многих строителей месте», — говорит Натаван Щавровская.
Семья просит СК и генпрокуратуру обратить внимание на ситуацию, ход следствия, судебные процессы с массой нарушений и нестыковок и принять меры. «В угоду коммерческим целям целая обвинительная машина пытается посадить успешного сейчас производителя и семьянина», — говорит сестра подсудимого предпринимателя.
О долгом судебном процессе над предпринимателем Насими Мамедовым мы писали много и подробно. Сейчас Кировский районный суд Екатеринбурга рассматривает дело по второму кругу. Напомним, в прошлом году в этом же суде Мамедов был оправдан после единогласного вердикта присяжных (подробнее об уголовном деле — здесь), но дело вернули из-за неких процессуальных нарушений. Убедительных доказательств вины подсудимого, которого обвиняют в убийстве по найму в 2000 году, до сих пор не прозвучало.
Открытое видеообращение к главе СКР Бастрыкину и генпрокурору Краснову записала сестра обвиняемого Натаван Щавровская. По ее словам, родственники только спустя год после начала судебных разбирательств начали догадываться, в чем дело и почему Насими Мамедова хотят сделать «крайним».
Натаван Щавровская обращает внимание глав СКР и Генпрокуратуры на то, что обвинение в убийстве «по сути строится на показаниях единственного лица – преступного "авторитета" Михаила Клока». Семья считает, что этот человек прямо заинтересован в определенном исходе дела.
«Как считаем мы, семья Насими Мамедова, это дело неразрывно связано с попыткой Клока и людей, которые ему покровительствуют в государственных структурах, вернуть ему уникальный по стоимости и местонахождению объект недвижимости – территорию базы на улице Комсомольской в Екатеринбурге. Стоимость этой территории может доходить до нескольких миллиардов рублей, так как застройка этого когда-то промышленно-торгового объекта является желанной для огромного количества девелоперов, причем как екатеринбургских, так и московских», — говорит в обращении Натаван Щавровская.
Информацию о том, что в уголовном деле об убийстве проявился дорогостоящий имущественный комплекс, подтвердили наши источники. Предположительно, база на Комсомольской стала предметом торга, договоренностей и неких гарантий между криминальными структурами и правоохранительными органами.
Перераспределение контроля над этим активом, смена собственников (в том числе мошенническим путем) — один из ключевых элементов в нескольких тесно взаимосвязанных судебных делах. Все эти процессы объединяет имя Михаила Клока, которого в СМИ называют «одним из лидеров ОПГ».
Напомним, в параллельных судебных процессах он фигурирует в статусе подсудимого (как пособник в убийстве по найму), свидетеля обвинения (в качестве основного «обвинителя» Мамедова), потерпевшего (по делу о вымогательстве и якобы имевших место быть «пытках» в колонии), а также как должник и претендент на банкротство.
Явка на заседания у него выборочная, посредством ВКС из московских судов. Но, например, в статусе подсудимого в деле о заказном убийстве он так и не появился ни на одном заседании с начала прошлого года.
Как утверждает наш источник, база на Комсомольской в начале нулевых путем мошеннических схем перешла от собственника в руки нескольких лиц, в том числе Михаила Клока. После этого в течение нескольких лет он попал в поле зрения правоохранителей по нескольким делам — о грабежах, разбоях, организации ОПГ, покушении на убийство и др. В ходе следствия он заключал так называемые досудебные соглашения, давал показания на других фигурантов и получал свою выгоду.
В какой-то момент ему «пришлось вернуть» базу прежнему собственнику (чтобы не возбудили уголовное дело). Однако путем схемы с сомнительным банкротством и якобы «пытками», под которыми выбивались показания, базу хотят снова вернуть в его собственность, и, как предполагается, распределить контроль над этим активом между всеми заинтересованными лицами. Наш источник предполагает, что среди них могут быть и правоохранители, и «бывшие авторитеты», сотрудники прокуратуры и представители судебной системы.
Дело об убийстве, по которому проходит предприниматель Насими Мамедов, стало одним из элементов этой сложной многоходовки. Осуждение Мамедова за исполнение заказа выгодно Михаилу Клоку, поскольку в этом случае заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве «устоит», говорит наш собеседник, он получит возможность максимально уйти от уголовной ответственности за пособничество в убийстве. Контроль над базой при этом будет каким-то образом распределен между заинтересованными лицами.
Родственники подсудимого Насими Мамедова обращают внимание на то, что в его преследовании есть масса в том числе процессуальных нарушений. «Мой брат не был ни в розыске, ни подозревался до 2022 года по этому делу, то есть даже исходя из процессуальных норм дело по обвинению моего брата настолько нарисовано», — говорит Натаван Щавровская.
По ее мнению, интересантам «неважно, кого посадить», однако фигура Насими Мамедова оказалась наиболее подходящей, так как у него «нет никаких компроматов на Клока». «Он был водителем у него, возил его и, в основном, его женщин. Это самый подходящий и безопасный вариант для них – посадить кого угодно, лишь бы не Клока, чтобы вернуть и продать дорогостоящий объект в желанном для многих и многих строителей месте», — говорит Натаван Щавровская.
Семья просит СК и генпрокуратуру обратить внимание на ситуацию, ход следствия, судебные процессы с массой нарушений и нестыковок и принять меры. «В угоду коммерческим целям целая обвинительная машина пытается посадить успешного сейчас производителя и семьянина», — говорит сестра подсудимого предпринимателя.
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