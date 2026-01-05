Возрастное ограничение 18+

Жители аварийного дома в Екатеринбурге жалуются на взносы за капремонт и отсутствие расселения

19.26 Воскресенье, 11 января 2026
Фото: Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Екатеринбурге. Речь идет о многоквартирном доме на улице Военной, жители которого, несмотря на аварийный статус здания, продолжают оплачивать взносы на капитальный ремонт. Об этом сообщает СК России.

Обращение появилось в комментариях на странице Информационного центра СК России в социальной сети «ВКонтакте». Жильцы рассказали, что дом 1958 года постройки давно находится в непригодном состоянии. В здании деформированы стены, разрушается кирпичная кладка фасада и осыпается штукатурка в местах общего пользования.

Дом признали аварийным в 2023 году, однако благоустроенное жилье людям до сих пор не предоставили. По словам заявителей, обращения в разные инстанции не дали результата. Ранее эта ситуация уже обсуждалась в социальной сети.

По факту происходящего в СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах расследования.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
