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В Екатеринбурге прокурор прочитала подсудимому и присяжным обвинительное стихотворение
Ранее прокуроры на суде показывали нарисованные на ватмане кровавые пятна
В Кировском районном суде Екатеринбурга продолжается процесс по делу о громком убийстве околокриминального бизнесмена Зубакина, которое произошло ещё в 2000 году. Мы подробно писали об этом деле здесь.
На скамье подсудимых, напомним, Насими Мамедов, бывший водитель многократно судимого «предпринимателя» Михаила Клока, (которого в СМИ называют "одним из бывших лидеров ОПГ“). Мамедова обвиняют в исполнении заказного убийства.
На прошлой неделе гособвинение и адвокаты представили свои доказательства перед судом присяжных заседателей. Сегодня состоялись прения сторон.
Прокуратура, обращаясь к присяжным, заявила, что в деле были представлены неоспоримые и убедительные доказательства вины подсудимого.
Адвокаты утверждают, что их подзащитный не виноват в убийстве, а доказательства гособвинения не выдерживают никакой критики, так как строятся только на показаниях одного человека – Михаила Клока.
После того, как с речью по делу выступили обе стороны, сотрудница прокуратуры – гособвинитель попросила дополнительную реплику. Она заступилась за государственное обвинение и добавила, что с гордостью носит свои погоны. И, видимо, в качестве доказательства неожиданно для присяжных, адвокатов, слушателей и судьи продекламировала стих.
В стихотворении речь идёт о жертве, главных фигурантах и сюжетных поворотах уголовного дела. Публикуем его полностью.
Стих по достоинству оценили многочисленные слушатели, которые пришли поддержать подсудимого, а также приставы и конвой, обсуждавшие творческую работу прокуратуры в перерыве. Присяжные, которые на протяжении нескольких часов слушали доводы сторон о жестоком заказном убийстве, с недоумением переглядывались.
Добавим, что ранее на одном из заседаний по этому же делу гособвинение на этапе предоставления доказательств продемонстрировало присяжным большой лист ватмана с красным пятном 40 на 40 см, которое "визуализрует" пятно крови на месте убийства. Фотография осмотра места происшествия в уголовном деле есть, однако - маленькая и чёрно-белая.
Прокурор, показывая плакат, добавила, что "кровь ненастоящая". Слушатели между тем предположили, что это была неожиданная демонстрация японского флага.
Добавим, что в деле объявлен перерыв до завтра.
На скамье подсудимых, напомним, Насими Мамедов, бывший водитель многократно судимого «предпринимателя» Михаила Клока, (которого в СМИ называют "одним из бывших лидеров ОПГ“). Мамедова обвиняют в исполнении заказного убийства.
На прошлой неделе гособвинение и адвокаты представили свои доказательства перед судом присяжных заседателей. Сегодня состоялись прения сторон.
Прокуратура, обращаясь к присяжным, заявила, что в деле были представлены неоспоримые и убедительные доказательства вины подсудимого.
Адвокаты утверждают, что их подзащитный не виноват в убийстве, а доказательства гособвинения не выдерживают никакой критики, так как строятся только на показаниях одного человека – Михаила Клока.
После того, как с речью по делу выступили обе стороны, сотрудница прокуратуры – гособвинитель попросила дополнительную реплику. Она заступилась за государственное обвинение и добавила, что с гордостью носит свои погоны. И, видимо, в качестве доказательства неожиданно для присяжных, адвокатов, слушателей и судьи продекламировала стих.
В стихотворении речь идёт о жертве, главных фигурантах и сюжетных поворотах уголовного дела. Публикуем его полностью.
Стих по достоинству оценили многочисленные слушатели, которые пришли поддержать подсудимого, а также приставы и конвой, обсуждавшие творческую работу прокуратуры в перерыве. Присяжные, которые на протяжении нескольких часов слушали доводы сторон о жестоком заказном убийстве, с недоумением переглядывались.
Добавим, что ранее на одном из заседаний по этому же делу гособвинение на этапе предоставления доказательств продемонстрировало присяжным большой лист ватмана с красным пятном 40 на 40 см, которое "визуализрует" пятно крови на месте убийства. Фотография осмотра места происшествия в уголовном деле есть, однако - маленькая и чёрно-белая.
Прокурор, показывая плакат, добавила, что "кровь ненастоящая". Слушатели между тем предположили, что это была неожиданная демонстрация японского флага.
Добавим, что в деле объявлен перерыв до завтра.
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«Это элементарно, ватман». Екатеринбургским присяжным в качестве доказательства убийства показали нарисованное на бумаге «пятно крови»
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