Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки ликвидировали 11 пожаров, пострадал житель Верхнего Тагила
Фото: Вечерние ведомости
За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали 11 пожаров, из них 10 произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Один из инцидентов зафиксирован в Верхнем Тагиле на улице Островского. В квартире на втором этаже загорелись личные вещи на площади около четырех квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возгорание удалось потушить за шесть минут силами девяти специалистов с привлечением двух единиц техники. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнем.
По данным МЧС России по Свердловской области, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной 18% пожаров. Еще в 18% случаев возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Короткое замыкание электропроводки и поджоги стали причиной пожаров в 9% случаев каждый.
Один из инцидентов зафиксирован в Верхнем Тагиле на улице Островского. В квартире на втором этаже загорелись личные вещи на площади около четырех квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возгорание удалось потушить за шесть минут силами девяти специалистов с привлечением двух единиц техники. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнем.
По данным МЧС России по Свердловской области, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной 18% пожаров. Еще в 18% случаев возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Короткое замыкание электропроводки и поджоги стали причиной пожаров в 9% случаев каждый.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За сутки в Свердловской области потушили 26 пожаров
02 января 2026
02 января 2026
За сутки в пожарах в Свердловской области погиб один человек
04 января 2026
04 января 2026
В Первоуральске в жилом доме произошёл взрыв газа
04 января 2026
04 января 2026