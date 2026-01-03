В Свердловской области за сутки ликвидировали 11 пожаров, пострадал житель Верхнего Тагила

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали 11 пожаров, из них 10 произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из инцидентов зафиксирован в Верхнем Тагиле на улице Островского. В квартире на втором этаже загорелись личные вещи на площади около четырех квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Возгорание удалось потушить за шесть минут силами девяти специалистов с привлечением двух единиц техники. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнем.По данным МЧС России по Свердловской области, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стало причиной 18% пожаров. Еще в 18% случаев возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Короткое замыкание электропроводки и поджоги стали причиной пожаров в 9% случаев каждый.