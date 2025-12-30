В Свердловской области у электрички вагон сошел с рельсов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области проверяют инцидент с пригородным поездом на севере региона. Днём 7 января в районе станции Серов-Заводской у электрички, которая ехала из Екатеринбурга в Карпинск, с рельсов сошел последний вагон, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Отмечается, что поезд не опрокинулся, пострадавших нет, серьёзных последствий происшествие не повлекло.Движение поездов на участке продолжается по вспомогательным путям. На месте идут восстановительные работы.Указывается, что серовская транспортная прокуратура начала проверку и контролирует, чтобы были соблюдены требования безопасности и права пассажиров.