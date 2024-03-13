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Важный свидетель по делу об убийстве в Екатеринбурге пожаловался президенту на угрозы со стороны силовиков

15.22 Пятница, 15 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Важный свидетель по громкому делу о заказном убийстве в Екатеринбурге, которое произошло 24 года назад, обратился в СКР, генпрокуратуру и к президенту РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с затянувшимся расследованием. Он полагает, что в деле замешаны высокопоставленные силовики и крупные взятки.

Речь о свидетеле Валерии Поварове, который на этой неделе появился на заседании по делу об убийстве в Кировском районном суде. Он дал показания перед присяжными, в которых заявил о том, что обвиняемый в исполнении заказа Насими Мамедов не виновен, а убийство совершено человеком по имени Михаил Клок, которого в СМИ называют «экс-лидером ОПГ».

Также Валерий Поваров заявил, что ему «поступают угрозы от силовиков и от "жулья" — вплоть до ликвидации» и в связи с этим попросил суд обеспечить ему защиту.

По словам свидетеля, он направил письма главам СКР, генпрокуратуры и президенту РФ с просьбой обратить внимание на сфабрикованные, по его мнению, дела «об убийствах прошлых лет» (копии обращений есть в распоряжении редакции). Речь в том числе об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, по которому сейчас судят предпринимателя Насими Мамедова.

Свидетель утверждает, что уже более десяти лет пытается дать ход расследованию тесно переплетенных дел, предоставляя в органы СК и прокуратуры доказательства, в том числе видеозаписи. По его данным, эти сведения подтверждают коррупционную заинтересованность правоохранительных органов. В обращении в федеральные инстанции он называет фамилии силовиков, которые по сей день занимают высокие должности в регионе.

При этом, по словам Поварова, его обращения в региональные СК и прокуратуру не дали результатов, он получал «только отписки». В суде он заявил, что только благодаря ему дело об убийстве Зубакина сдвинулось с мертвой точки, при этом ему пришлось обращаться «в центральные органы».

Кроме того, Валерий Поваров просит обратить внимание на поступающие ему угрозы. Он утверждает, что опасается за свою жизнь и здоровье. «Я обращался в Следственный комитет, писал об этих угрозах и просил защиту, в результате мне пришел ответ, что "с вами еще ничего не случилось и вообще — обращайтесь в Москву, вы же там через Москву дела решаете"», — говорит Поваров.

По его словам, угрозы стали поступать еще во время прошлогоднего процесса. Тогда он также, как и сейчас, перед присяжными и СМИ заявил о том, что знает убийцу. После этого некие лица вышли на него «с рекомендациями» не ходить на судебные заседания по этому делу и не давать показаний. Угрозы продолжились и позже, перед вторым процессом.

«Давление оказывают очень мощное. Меня убеждают "не ходить в суды и не отвечать"», — рассказал он репортеру «Вечерних ведомостей» в перерыве заседания. По его словам, на очередное заседание ему «пришлось взять с собой крепких товарищей на всякий случай».

Кроме того, он утверждает, что ему предлагали деньги за «нужные показания» (в частности о том, что он якобы видел подсудимого Насими Мамедова с оружием, считает его хорошим стрелком и что якобы Мамедов был в дружеских отношениях с Михаилом Клоком).

«От силовиков мне поступают угрозы о том, что ты наживешь неприятности», — заявил Поваров, добавив, что ранее «уже отсидел без вины» и что его могут снова «отправить обратно».

Напомним, именно на показаниях Михаила Клока строится всё обвинение Насими Мамедова, 24 года назад работавшего у него водителем. По мнению свидетеля Поварова, Клок пытается сфабриковать дело, чтобы избежать наказания (дело в его отношении выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение).

Добавим, что на прошлой неделе открытое видеообращение к главе СКР Бастрыкину и генпрокурору Краснову записала сестра обвиняемого Натаван Щавровская. По ее словам, родственники только спустя год после начала судебных разбирательств начали догадываться, почему Насими Мамедова хотят сделать «крайним». Кроме того, в деле появился многомиллиардный объект — база на Комсомольской, которая, по данным наших источников, могла стать предметом торга, договоренностей и неких гарантий между криминальными структурами и правоохранительными органами.

Подробнее о заседаниях, прошедших на этой неделе, можно прочитать здесь. В суде в том числе выступили эксперты по стрельбе и оружию, но из чего именно стрелял киллер — до сих пор установить не удалось.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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«Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд

…А киллером называют человека, который уже был единогласно оправдан
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