Возрастное ограничение 18+
Важный свидетель по делу об убийстве в Екатеринбурге пожаловался президенту на угрозы со стороны силовиков
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Важный свидетель по громкому делу о заказном убийстве в Екатеринбурге, которое произошло 24 года назад, обратился в СКР, генпрокуратуру и к президенту РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с затянувшимся расследованием. Он полагает, что в деле замешаны высокопоставленные силовики и крупные взятки.
Речь о свидетеле Валерии Поварове, который на этой неделе появился на заседании по делу об убийстве в Кировском районном суде. Он дал показания перед присяжными, в которых заявил о том, что обвиняемый в исполнении заказа Насими Мамедов не виновен, а убийство совершено человеком по имени Михаил Клок, которого в СМИ называют «экс-лидером ОПГ».
Также Валерий Поваров заявил, что ему «поступают угрозы от силовиков и от "жулья" — вплоть до ликвидации» и в связи с этим попросил суд обеспечить ему защиту.
По словам свидетеля, он направил письма главам СКР, генпрокуратуры и президенту РФ с просьбой обратить внимание на сфабрикованные, по его мнению, дела «об убийствах прошлых лет» (копии обращений есть в распоряжении редакции). Речь в том числе об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, по которому сейчас судят предпринимателя Насими Мамедова.
Свидетель утверждает, что уже более десяти лет пытается дать ход расследованию тесно переплетенных дел, предоставляя в органы СК и прокуратуры доказательства, в том числе видеозаписи. По его данным, эти сведения подтверждают коррупционную заинтересованность правоохранительных органов. В обращении в федеральные инстанции он называет фамилии силовиков, которые по сей день занимают высокие должности в регионе.
При этом, по словам Поварова, его обращения в региональные СК и прокуратуру не дали результатов, он получал «только отписки». В суде он заявил, что только благодаря ему дело об убийстве Зубакина сдвинулось с мертвой точки, при этом ему пришлось обращаться «в центральные органы».
Кроме того, Валерий Поваров просит обратить внимание на поступающие ему угрозы. Он утверждает, что опасается за свою жизнь и здоровье. «Я обращался в Следственный комитет, писал об этих угрозах и просил защиту, в результате мне пришел ответ, что "с вами еще ничего не случилось и вообще — обращайтесь в Москву, вы же там через Москву дела решаете"», — говорит Поваров.
По его словам, угрозы стали поступать еще во время прошлогоднего процесса. Тогда он также, как и сейчас, перед присяжными и СМИ заявил о том, что знает убийцу. После этого некие лица вышли на него «с рекомендациями» не ходить на судебные заседания по этому делу и не давать показаний. Угрозы продолжились и позже, перед вторым процессом.
«Давление оказывают очень мощное. Меня убеждают "не ходить в суды и не отвечать"», — рассказал он репортеру «Вечерних ведомостей» в перерыве заседания. По его словам, на очередное заседание ему «пришлось взять с собой крепких товарищей на всякий случай».
Кроме того, он утверждает, что ему предлагали деньги за «нужные показания» (в частности о том, что он якобы видел подсудимого Насими Мамедова с оружием, считает его хорошим стрелком и что якобы Мамедов был в дружеских отношениях с Михаилом Клоком).
«От силовиков мне поступают угрозы о том, что ты наживешь неприятности», — заявил Поваров, добавив, что ранее «уже отсидел без вины» и что его могут снова «отправить обратно».
Напомним, именно на показаниях Михаила Клока строится всё обвинение Насими Мамедова, 24 года назад работавшего у него водителем. По мнению свидетеля Поварова, Клок пытается сфабриковать дело, чтобы избежать наказания (дело в его отношении выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение).
Добавим, что на прошлой неделе открытое видеообращение к главе СКР Бастрыкину и генпрокурору Краснову записала сестра обвиняемого Натаван Щавровская. По ее словам, родственники только спустя год после начала судебных разбирательств начали догадываться, почему Насими Мамедова хотят сделать «крайним». Кроме того, в деле появился многомиллиардный объект — база на Комсомольской, которая, по данным наших источников, могла стать предметом торга, договоренностей и неких гарантий между криминальными структурами и правоохранительными органами.
Подробнее о заседаниях, прошедших на этой неделе, можно прочитать здесь. В суде в том числе выступили эксперты по стрельбе и оружию, но из чего именно стрелял киллер — до сих пор установить не удалось.
Речь о свидетеле Валерии Поварове, который на этой неделе появился на заседании по делу об убийстве в Кировском районном суде. Он дал показания перед присяжными, в которых заявил о том, что обвиняемый в исполнении заказа Насими Мамедов не виновен, а убийство совершено человеком по имени Михаил Клок, которого в СМИ называют «экс-лидером ОПГ».
Также Валерий Поваров заявил, что ему «поступают угрозы от силовиков и от "жулья" — вплоть до ликвидации» и в связи с этим попросил суд обеспечить ему защиту.
По словам свидетеля, он направил письма главам СКР, генпрокуратуры и президенту РФ с просьбой обратить внимание на сфабрикованные, по его мнению, дела «об убийствах прошлых лет» (копии обращений есть в распоряжении редакции). Речь в том числе об убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, по которому сейчас судят предпринимателя Насими Мамедова.
Свидетель утверждает, что уже более десяти лет пытается дать ход расследованию тесно переплетенных дел, предоставляя в органы СК и прокуратуры доказательства, в том числе видеозаписи. По его данным, эти сведения подтверждают коррупционную заинтересованность правоохранительных органов. В обращении в федеральные инстанции он называет фамилии силовиков, которые по сей день занимают высокие должности в регионе.
При этом, по словам Поварова, его обращения в региональные СК и прокуратуру не дали результатов, он получал «только отписки». В суде он заявил, что только благодаря ему дело об убийстве Зубакина сдвинулось с мертвой точки, при этом ему пришлось обращаться «в центральные органы».
Кроме того, Валерий Поваров просит обратить внимание на поступающие ему угрозы. Он утверждает, что опасается за свою жизнь и здоровье. «Я обращался в Следственный комитет, писал об этих угрозах и просил защиту, в результате мне пришел ответ, что "с вами еще ничего не случилось и вообще — обращайтесь в Москву, вы же там через Москву дела решаете"», — говорит Поваров.
По его словам, угрозы стали поступать еще во время прошлогоднего процесса. Тогда он также, как и сейчас, перед присяжными и СМИ заявил о том, что знает убийцу. После этого некие лица вышли на него «с рекомендациями» не ходить на судебные заседания по этому делу и не давать показаний. Угрозы продолжились и позже, перед вторым процессом.
«Давление оказывают очень мощное. Меня убеждают "не ходить в суды и не отвечать"», — рассказал он репортеру «Вечерних ведомостей» в перерыве заседания. По его словам, на очередное заседание ему «пришлось взять с собой крепких товарищей на всякий случай».
Кроме того, он утверждает, что ему предлагали деньги за «нужные показания» (в частности о том, что он якобы видел подсудимого Насими Мамедова с оружием, считает его хорошим стрелком и что якобы Мамедов был в дружеских отношениях с Михаилом Клоком).
«От силовиков мне поступают угрозы о том, что ты наживешь неприятности», — заявил Поваров, добавив, что ранее «уже отсидел без вины» и что его могут снова «отправить обратно».
Напомним, именно на показаниях Михаила Клока строится всё обвинение Насими Мамедова, 24 года назад работавшего у него водителем. По мнению свидетеля Поварова, Клок пытается сфабриковать дело, чтобы избежать наказания (дело в его отношении выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение).
Добавим, что на прошлой неделе открытое видеообращение к главе СКР Бастрыкину и генпрокурору Краснову записала сестра обвиняемого Натаван Щавровская. По ее словам, родственники только спустя год после начала судебных разбирательств начали догадываться, почему Насими Мамедова хотят сделать «крайним». Кроме того, в деле появился многомиллиардный объект — база на Комсомольской, которая, по данным наших источников, могла стать предметом торга, договоренностей и неких гарантий между криминальными структурами и правоохранительными органами.
Подробнее о заседаниях, прошедших на этой неделе, можно прочитать здесь. В суде в том числе выступили эксперты по стрельбе и оружию, но из чего именно стрелял киллер — до сих пор установить не удалось.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Один из главных свидетелей в громком деле по убийству Зубакина в Екатеринбурге заявил об угрозах в его адрес и попросил защиту у суда
13 марта 2024
13 марта 2024
«Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
14 марта 2024
14 марта 2024
Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
06 марта 2024
06 марта 2024