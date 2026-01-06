Возрастное ограничение 18+
Снегопад и возвращение с каникул осложнили движение в Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области осложнилась дорожная обстановка на фоне активного возвращения жителей после новогодних праздников. В ближайшие часы синоптики прогнозируют усиление снежных осадков, что требует от водителей повышенной концентрации за рулём. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным ведомства, только за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 87 дорожно-транспортных происшествий. Анализ показал, что большинство аварий произошло из-за несоответствия скорости конкретным погодным условиям и несоблюдения безопасной дистанции.
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области рекомендуют участникам движения соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и учитывать состояние проезжей части, особенно на загородных трассах и участках с ограниченной видимостью.
