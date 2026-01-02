В Свердловскую область придут морозы до −39°

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры и уменьшение количества осадков. Прогноз опубликовал Уралгидрометцентр.В понедельник,, сохранится облачная погода с прояснениями. На севере региона местами пройдёт небольшой снег, на юге ночью снег, местами сильный, днём небольшой. Возможна изморозь, ветер северный 3–8 метров в секунду. Ночью температура на юге составит от −12° до −17°, на севере от −17° до −22°, на крайнем севере до −25°…−30°. Днём ожидается от −10° до −15°, на севере до −20°. В Екатеринбурге ночью прогнозируют умеренный снег и около −13°, днём небольшой снег и до −11°.Во вторник,, установится переменная облачность без осадков, сохранится изморозь. Ветер сменится на восточный и ослабнет до 2–7 метров в секунду. Ночью температура опустится до −25°…−30°, на северо-востоке до −35°, на юго-западе до −20°. Днём ожидается от −24° до −29°, на северо-востоке до −34°, на юго-западе до −19°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около −23°, днём до −22°.Похожая погода сохранится и. Переменная облачность, без осадков, возможна изморозь. Ветер будет юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью температура составит от −31° до −36°, на северо-востоке до −39°, на юго-западе от −23° до −28°. Днём ожидается от −25° до −30°, на юго-западе от −19° до −24°. В Екатеринбурге ночью прогнозируют около −29°, днём до −24°.осадки также маловероятны. При переменной облачности и юго-восточном ветре 2–7 метров в секунду ночью температура по области опустится до −32°…−37°, на крайнем юго-западе до −24°…−29°. Днём ожидается от −22° до −27°, на крайнем севере до −32°. В Екатеринбурге ночью около −30°, днём до −24°.