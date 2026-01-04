Жители Свердловской области за год более 31 миллиона раз обратились в поликлиники

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В 2025 году жители Свердловской области более 31 миллиона раз обращались в подразделения амбулаторной службы. Всего зарегистрировано 31 092 355 посещений. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.По данным ведомства, в 11 309 918 случаях за медицинской помощью обращались дети, еще 19 782 437 визитов пришлись на взрослых пациентов. В статистику включены посещения поликлиник, врачебных амбулаторий и других подразделений первичного звена.Как сообщили в Минздраве Свердловской области, в 2025 году в регионе построили семь поликлиник, а в сельской местности установили 35 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и пунктов общей врачебной практики.В 2026 году работы по обновлению объектов здравоохранения планируют продолжить. Запланирован капитальный ремонт 19 объектов на сумму 0,9 миллиарда рублей. Дополнительно за счет субсидий из регионального бюджета намерены капитально отремонтировать более 60 объектов здравоохранения, на эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, рассказала глава Минздрава Татьяна Савинова.