В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 пожаров, в двух возгораниях погибли мужчины

За прошедшие сутки в Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 15 пожаров. Девять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Один из трагических случаев произошёл в Артёмовском на улице Западный квартал. В квартире на пятом этаже пятиэтажного дома загорелись личные вещи на площади около 3 квадратных метров. Во время разведки на лестничной клетке был обнаружен мужчина без признаков жизни. Возгорание удалось потушить силами жильцов ещё до прибытия пожарных. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС.Ещё один пожар произошёл в селе Знаменское на улице Горького. Там в квартире на втором этаже многоквартирного дома также загорелись личные вещи на площади 3 квадратных метров. В ходе тушения спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Пожар ликвидировали за 25 минут, на месте работали семь специалистов и две единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.Кроме того, по информации ведомства, в 6% случаев причиной пожаров стал аварийный режим работы электрооборудования.