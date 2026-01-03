Возрастное ограничение 18+
Уличных художников и торговцев сувенирами в Екатеринбурге снова выдавили с «насиженного» места
Фото Марины Митрохиной
В Екатеринбурге художников и торговцев сувенирами в очередной раз «выдавили» на новое место. Теперь они торгуют своими работами напротив многоуровневого паркинга ТРЦ «Гринвич», в безымянном переулке между улицами Вайнера и Хохрякова.
Ранее они торговали на пересечении улиц 8 марта и Куйбышева, возле выхода со станции метро «Геологическая».
Однако в 2025 году на этой территории началось благоустройство по инициативе владельцев «Золотого яблока», и торговцев попросили её покинуть, часть из них переместилась на противоположную сторону улицы 8 марта, к цирку. Теперь художники и торговцы сувенирами оказались ещё на одном новом месте.
С 1990-х годов основным местом дислокации художников, торговцев уральскими сувенирами и антиквариатом была аллея по проспекту Ленина, между улицами Вайнера и Хохрякова. Однако в 2008 году у администрации города и управления МВД (напротив окон которого торговали художники) начался конфликт с художниками, нескольких человек за торговлю даже задерживали милиционеры, в итоге уличных торговцев накануне саммита ШОС «выжили» с проспекта Ленина к метро «Геологическая».
Торговля у метро «Геологическая» в 2012 году. Фото: Владислав Постников
Фото: Марина Митрохина
