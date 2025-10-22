Возрастное ограничение 18+

«Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства

15.15 Четверг, 30 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Москве прошла третья ежегодная конференция «Авито Услуг», посвящённая рынку ремонта и строительства. В рамках встречи представители компаний, эксперты и предприниматели подвели итоги 2025 года и обсудили ключевые тенденции в отрасли.

Участники панельной дискуссии отметили, что после бурного роста, который наблюдался последние годы, рынок переходит на «траекторию более рационального развития». В отрасли стали больше уделять внимания управлению издержками и повышению эффективности и производительности труда. По словам руководителя бизнес-направления «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светланы Филимоновой, маржинальность сегодня напрямую зависит от качества управления процессами – от ценообразования до загрузки бригад.

«Компании, работающие по старым схемам, теряют и качество, и прибыльность. Вместе с тем растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки и благоустройства. С 2020 года увеличивается спрос на индивидуальное жилищное строительство: владельцы домов активно реконструируют и облагораживают свои объекты. Наблюдается также переход от модели DIY – "сделай сам" – к формату DIFM – "сделай со мной". Все чаще клиенты доверяют профессионалам основную часть работ, оставляя за собой контроль ключевых решений»,

– рассказала она.


Генеральный директор INFOLine-аналитики Михаил Бурмистров также подтвердил, что спрос на ремонт и строительство продолжает расти, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Он отметил рост числа одиноких домохозяйств и изменение потребительских предпочтений в пользу профессиональных услуг. Главными вызовами рынка остаются дефицит квалифицированных мастеров и значительный рост стоимости услуг.

Кроме того, эксперты отметили изменения в структуре спроса: покупатели стали выбирать квартиры меньшей площади с готовой или предчистовой отделкой. Также наблюдается интерес к локальным ремонтным работам с быстрым и прогнозируемым результатом в сегменте долгосрочной аренды.

По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе ключевыми драйверами в отрасли станут:
– рост индивидуального жилищного строительства благодаря господдержке, смещению спроса в пригороды и малые населённые пункты;
– модернизация существующего жилья – в условиях дорогой ипотеки растёт спрос на косметические ремонты, энергоэффективные решения и перепланировки;
– развитие благоустройства и садовых работ на частных участках за счёт растущего спроса на локальных мастеров и небольшие подрядные команды.

Участники дискуссии отметили, что рынок становится более зрелым и технологичным, всё больше опираясь на цифровизацию, стандарты сервиса и качество взаимодействия между заказчиком и исполнителем. Цифровые инструменты помогают компаниям сохранять маржинальность и формировать стабильный поток заказов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
22 октября 2025
В Свердловской области подвели итоги клещевого сезона: 29 тысяч человек пострадали от укусов
21 октября 2025
В сентябре спрос на профессиональную уборку квартир с питомцами в Свердловской области вырос в 2,8 раза
21 октября 2025
Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
29 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Водитель «Лады» насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:05 К пожизненному заключению приговорили насильника и убийцу из Нижнего Тагила
14:16 Обезглавленное тело женщины нашли в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга
12:59 Жильцы ЖК на Эльмаше обвинили соседку в отравлении собак
12:24 В Нижнем Тагиле ищут 15-летнюю девочку в чёрной жилетке
12:21 Утром в Сухом Логу на пешеходном переходе сбили женщину
12:02 Хранившему дома боеприпасы и взрывчатку жителю Лесного вынесли приговор
11:38 На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила задержали пьяного подростка
10:51 Почти 31 тысячу яиц для выращивания куриц отправили в Сирию из Свердловской области
10:39 Екатеринбургский митрополит выступил против «сухого закона»
10:01 Обвиняемых в ограблении актёра в Красноуральске поместили под стражу
09:22 Более 2,5 тысяч кубометров тавдинских пиломатериалов отправили во Вьетнам
20:50 Пенсионерка погибла от встречи с «Газелью» в Первоуральске
20:43 Кошка с пулей в голове оказалась на попечении екатеринбургского зооприюта
20:23 Пьяный водитель из Туринска лишился машины и потрудится на государство
19:18 В Екатеринбурге ищут дом для двух пернатых экзотов
18:39 Окружной дом офицеров вновь открывает двери для экскурсий
18:06 Всего одна треть из дюжины свердловских пожаров пришлась вчера на жилой сектор
17:21 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 25 миллионов рублей
16:44 Туман и дожди прогнозируют в Свердловской области
16:27 В посёлке под Североуральском Kia Rio сбила подростка на питбайке
15:46 За причинение смерти по неосторожности будут судить экс-сотрудника ГУФСИН в Нижнем Тагиле
15:07 Екатеринбургские врачи спасли вахтовика, неделю игнорировавшего симптомы инсульта
14:21 Екатеринбуржец поверил «коучу по инвестициям» и лишился 3,5 миллиона рублей
13:46 Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
13:11 В Новоуральске пьяный водитель насмерть сбил женщину на улице Корнилова
Все новости
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK