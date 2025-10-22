Возрастное ограничение 18+
«Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Москве прошла третья ежегодная конференция «Авито Услуг», посвящённая рынку ремонта и строительства. В рамках встречи представители компаний, эксперты и предприниматели подвели итоги 2025 года и обсудили ключевые тенденции в отрасли.
Участники панельной дискуссии отметили, что после бурного роста, который наблюдался последние годы, рынок переходит на «траекторию более рационального развития». В отрасли стали больше уделять внимания управлению издержками и повышению эффективности и производительности труда. По словам руководителя бизнес-направления «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светланы Филимоновой, маржинальность сегодня напрямую зависит от качества управления процессами – от ценообразования до загрузки бригад.
Генеральный директор INFOLine-аналитики Михаил Бурмистров также подтвердил, что спрос на ремонт и строительство продолжает расти, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Он отметил рост числа одиноких домохозяйств и изменение потребительских предпочтений в пользу профессиональных услуг. Главными вызовами рынка остаются дефицит квалифицированных мастеров и значительный рост стоимости услуг.
Кроме того, эксперты отметили изменения в структуре спроса: покупатели стали выбирать квартиры меньшей площади с готовой или предчистовой отделкой. Также наблюдается интерес к локальным ремонтным работам с быстрым и прогнозируемым результатом в сегменте долгосрочной аренды.
По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе ключевыми драйверами в отрасли станут:
– рост индивидуального жилищного строительства благодаря господдержке, смещению спроса в пригороды и малые населённые пункты;
– модернизация существующего жилья – в условиях дорогой ипотеки растёт спрос на косметические ремонты, энергоэффективные решения и перепланировки;
– развитие благоустройства и садовых работ на частных участках за счёт растущего спроса на локальных мастеров и небольшие подрядные команды.
Участники дискуссии отметили, что рынок становится более зрелым и технологичным, всё больше опираясь на цифровизацию, стандарты сервиса и качество взаимодействия между заказчиком и исполнителем. Цифровые инструменты помогают компаниям сохранять маржинальность и формировать стабильный поток заказов.
