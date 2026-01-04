В Свердловской области планируют выделить 250 миллионов на субсидирование авиарейсов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в 2026 году планируют субсидировать часть межрегиональных авиарейсов, сообщили в телеграм-канале губернатора Дениса Паслера. Меры направлены на снижение стоимости билетов для жителей региона и пассажиров, следующих в другие города России.В бюджете области на субсидирование межрегиональных авиаперевозок предусмотрено 250 миллионов рублей. Снижение стоимости коснется маршрутов: Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов и Томск.Авиабилеты в Ижевск, Надым, Ноябрьск, Нягань, Салехард, Советский, Урай и Ханты-Мансийск будут субсидироваться из бюджета принимающих регионов и федерального бюджета.