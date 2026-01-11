Умер бывший глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

10 января скончался Валерий Еремеев, который возглавлял Нижнесергинский район. Ему было 65 лет. Информация о смерти опубликована на сайте администрации Нижнесергинского района.Еремеев занимал пост главы района с 2007 года и проработал на нём 18 лет. В ноябре 2025 года он ушёл в отставку, как сообщали СМИ, по состоянию здоровья.Валерий Еремеев родился 26 января 1960 года в Нижних Сергях и окончил Уральский политехнический институт в Екатеринбурге. С 1982 по 1984 год проходил службу в Советской Армии в Среднеазиатском военном округе, в том числе в спецподразделении в Афганистане. С 1984 года работал на Михайловском заводе по обработке цветных металлов, пройдя путь от вальцовщика до исполнительного директора, был секретарём комитета комсомола предприятия и председателем молодёжного жилищного строительства в Михайловске, входил в Совет директоров компании «Инвестгражданстрой». С 1999 по 2007 год занимал пост первого заместителя главы администрации Нижнесергинского района.