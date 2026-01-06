Возрастное ограничение 18+

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пропавших в 2025 году

12.47 Суббота, 10 января 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла пятое место среди 66 регионов, где работает отряд «ЛизаАлерт», по количеству заявок о пропавших людях в 2025 году. Существенную роль в статистике играет Екатеринбург как крупный и транзитный город, через который проходят потоки людей в разных направлениях.

Всего за год в отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области поступило 1 342 заявки, что на 43 обращения больше, чем годом ранее. По данным «ЛизаАлерт» Свердловской области, живыми были найдены 966 человек, погибшими 93. Родных удалось разыскать в 75 случаях, 85 человек до сих пор не найдены. Личность установили у 11 пропавших, еще четырех человек направили в программу «Жди меня».

За отчетный период штаб отряда разворачивался 69 раз, более 230 заявок отрабатывали автономные группы. Большая протяженность региона влияет на сложность поисков. Чтобы добраться до некоторых населенных пунктов, добровольцам приходится преодолевать 200, 300 или 400 километров. В отряде рассчитывают на увеличение числа волонтеров на севере области, чтобы ускорить реагирование на новые заявки.

Каждый поиск включает работу с больницами и социальными сетями как минимум одного населенного пункта. Группа прозвона медицинских учреждений за год совершает десятки тысяч звонков, в том числе ночью, в выходные и праздничные дни. Группа репостов оставляет тысячи публикаций и комментариев в соцсетях, помогая распространять ориентировки и привлекать внимание к поискам, сообщили в «ЛизаАлерт» Свердловской области.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
