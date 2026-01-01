Почти 6 тысяч семей в Свердловской области получили награды за долгий брак и многодетность

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В 2025 году в Свердловской области знаком отличия «Совет да любовь» наградили 5 500 супружеских пар. Эту награду получают семьи, которые прожили вместе больше 50 лет и воспитали детей, сообщили на официальном портале региона.Ещё 647 женщин получили знак «Материнская доблесть». Им отмечают многодетных матерей, родивших или усыновивших не менее пяти детей. Вместе с наградой выплачивается единовременное пособие – от 51 505 до 206 016 рублей, сумма зависит от степени знака.Губернатор Денис Паслер заявил, что число награждённых семей растёт благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, а также тому, что в регионе становится больше многодетных семей.Всего за время существования награды «Совет да любовь» её получили более 77 тысяч семей, а знак «Материнская доблесть» был вручён почти 9 тысячам женщин в Свердловской области.