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Медкарты, деньги, два ствола. Новые подробности процесса о громком убийстве в Екатеринбурге
Было ли алиби у того, на кого пытаются повесить исполнение заказа?
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается судебный процесс по делу о заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло 21 декабря 2000 года.
В этом году, во время процесса, который вернули на второй круг после оправдательного вердикта, присяжным до сих пор не было представлено ни одного убедительного доказательства вины подсудимого, предпринимателя Насими Мамедова.
Нет очевидцев стрельбы, нет оружия, показания ключевых лиц странным образом кардинально меняются из года в год.
Между тем в деле появились важные медицинские документы, которые говорят о том, что в тот период обвиняемый находился, мягко говоря, не в самой лучшей физической форме. Однако присяжным покажут далеко не всё.
Как нашлась медкарта
Один из ключевых документов в этом крайне запутанном деле — медицинская карта Насими Мамедова. В ней есть запись о том, что 21 декабря, в день убийства, обвиняемый был на приеме у врача-аллерголога с жалобами на аллергическое слезотечение и сухой кашель. Между тем, этот документ, который мог бы подтвердить алиби, появился в деле по воле случая.
Медицинскую карту случайно нашла мама Насими Мамедова, когда он сам уже несколько месяцев находился в СИЗО по этому делу. Осенью 2022 года его мама заболела и искала дома книгу по народной медицине. В этой энциклопедии оказался вложен лист — больничный документ с историей болезни Насими Мамедова, в том числе с информацией о приеме 21 декабря 2000 года. Мама подсудимого в своих показаниях благодарила Бога за то, что заболела, так как иначе она вряд ли нашла эти бумаги.
Сестра Насими Мамедова, которая в качестве свидетеля была допрошена на последнем заседании, рассказала, что затем ее мама связалась с ней, она в свою очередь передала документ жене Насими, затем медкарта оказалась у следователя и была приобщена к делу.
На одном из прошлых заседаний достоверность записей подтвердила сама врач, которая в 2000 году работала аллергологом и, судя по записям, принимала Насими Мамедова. Врач подтвердила, что в документе ее почерк, что пациент обращался с жалобами на гнойные выделения из глаз и сухой кашель 21 декабря, а еще раньше, в ноябре, ему были назначены аллергопробы и специфическая иммунотерапия. Но вспомнить, что почти 23 года назад на приеме был именно этот человек, который сегодня находится в зале суда, врач не смогла.
Еще один важный момент, которого не оказалось в медицинской карте (и не могло быть, судя по сложившейся тогда практике), — время приема. Убийство произошло ранним утром, в районе 8-9 утра (предположительно около 8.45). В суде врач заявила, что принимала пациентов с 8 утра до 14.30 каждый день. Но в какое именно время на приеме был Насими Мамедов, в документе не указано.
Прокуратура предположила, что «киллер» вполне мог исполнить заказ, съездить с посредником на замерзшее озеро, утопить там оружие в выдолбленной лунке и после этого заехать к врачу на прием — с теми самыми жалобами на гнойные выделения из глаз и кашель…
«Киллера» не взяли в армию
Найденную медкарту продемонстрировали присяжным и перед ними же допросили врача. На минувшем заседании по ходатайству защиты к делу приобщили еще два значимых документа о состоянии здоровья подсудимого. Но их, судя по всему, присяжным покажут выборочно.
Первый документ — заключение военной комиссии о том, что Насими Мамедов был признан ограниченно годным к военной службе. Документ датирован 24 декабря 2000 года, то есть — комиссия зафиксировала его проблемы со здоровьем через три дня после убийства бизнесмена Зубакина.
Кроме того, защита предоставила в суд еще одну медкарту, в которой зафиксировано развитие болезни задолго до дня убийства — аллергия, ринит, конъюнктивит, а также такая неприятная штука, как компрессионный перелом позвоночника (травма, которую подсудимый мог получить, предположительно, во время занятий спортом). По словам родственников Насими Мамедова, он систематически жаловался на проблемы со спиной, не мог поднимать тяжести (например, грудного племянника) и был в целом ограничен в движениях.
Мог ли киллер выполнить заказ в зимних сумерках, в неосвещенном дворе, с больной спиной и гноящимися глазами? Возможно, если он при этом супер профессиональный стрелок. Между тем, из всех опрошенных свидетелей никто не видел Мамедова стреляющим в принципе, хотя уже после оправдательного вердикта некоторые из них по какой-то причине стали менять показания (например, заявляли о том, что якобы видели Мамедова «стреляющим по банкам»).
Прокуратура ожидаемо выступила против демонстрации присяжным данных о состоянии здоровья обвиняемого. Судья поддержал отчасти. Так, присяжным покажут историю болезни только в ее «аллергической части». Про перелом позвоночника, постоянные боли в спине и ограниченную годность к военной службе коллегии по решению суда рассказано не будет.
Между тем, по словам защиты, эти сведения имеют важное значение, так как в принципе свидетельствуют о физической возможности или невозможности совершить такое преступление.
Показания дали осечку
Гадание на медкартах на минувшем заседании продолжилось «русской рулеткой» с вероятным оружием. Его, напомним, так и не нашли, хотя на поиски несколько раз отправляли водолазов. При этом в самом уголовном деле и в экспертизе не был указан даже конкретный вид оружия, и до сих пор неизвестно, из чего был застрелен бизнесмен Зубакин.
Единственный человек, который в разное время утверждал то о «каком-то импортном автомате», то о «двух пистолетах Марголина с глушителями», которые якобы использовал киллер, — это главный «обвинитель» подсудимого. Признавшийся в пособничестве Михаил Клок, «экс-лидер ОПГ» (как его называют в СМИ) утверждает, что заказ выполнил его бывший водитель Насими Мамедов. На допросе в минувшем феврале Клок заявил, что сразу после убийства киллер якобы показал ему «два пистолета за пазухой» и что один из пистолетов якобы дал осечку во время стрельбы, о чем киллер сказал пособнику перед тем, как они якобы поехали топить оружие.
На фоне туманных показаний единственное, что на данный момент известно наверняка, — это калибр. Из материалов дела следует, что в жертву было произведено «не менее 12 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм».
По словам эксперта в области баллистики, который выступил в суде перед присяжными, такой калибр обычно используется в спортивной стрельбе и для охоты на мелкого зверя. Это могут быть разные виды оружия (в простонародье — «мелкашка»), в том числе винтовки, а также тот самый пистолет Марголина или подобный ему.
По словам эксперта, такое оружие может нанести вред человеку вплоть до летального исхода (впрочем, так же, как и травмат или пневматика, подчеркивает специалист со ссылкой на собственный опыт). Но будет ли наемник, который вертится в кругу авторитетов (кому-то из них — якобы даже «друг»), у которого есть доступ к криминальному миру и, вероятно, к некоему черному рынку огнестрела, использовать для убийства человека «мелкашку для спортивной стрельбы»? (Рубрика «вопрос дилетанта»).
Также эксперту задали вопрос о количестве гильз. На месте было обнаружено 12 гильз, при этом магазин у пистолета Марголина рассчитан на 10 патронов. С учетом того, что ранее экспертиза установила один экземпляр оружия, из которого велась стрельба, специалист предположил замену магазина на месте. Либо… киллер использовал собранный умельцами самодельно-модернизированный пистолет с увеличенным магазином (по словам эксперта, на практике ему доводилось работать с такими замысловатыми экземплярами, которые в теории не должны были стрелять, однако — стреляли).
Еще один вопрос касался размеров пистолета (или пистолетов?), которым орудовал наемник в зимней одежде в условиях плохой видимости и буквально на бегу. Так, длина пистолета Марголина — 245 мм (для сравнения, длина пистолета Макарова — 161 мм). Плюс — глушитель неустановленной длины. И оба этих немаленьких ствола — «за пазухой»?
По словам эксперта, каждый экземпляр оружия оставляет свой индивидуальный след, но для того, чтобы восстановить все важные нюансы стрельбы, необходима детальная ситуационная экспертиза и непосредственно само оружие. Которое, если верить показаниям пособника, бесследно
кануло в Лету утонуло в Шарташе…
Суд отложил заседание на 12 марта. Сможет ли обвинение предоставить новые доказательства? Напомним, в прошлом году со стороны обвинения выступил свидетель, который неожиданно для всех заявил о том, что знает убийцу (и это не Мамедов). После этого процесс потребовали закрыть от СМИ. На новый процесс с новым составом присяжных этот свидетель не явился.
Подробнее о многоэтажном деле со множеством неизвестных, в котором фигурируют криминальные авторитеты, высокопоставленные силовики, загадочная смерть заказчика, взятка в 1,5 миллиона долларов, немаленький гражданский иск потерпевших, «тень киллера в капюшоне», неожиданные воспоминания и нет ни одного убедительного доказательства вины «бывшего водителя» — можно почитать здесь, здесь и здесь.
В этом году, во время процесса, который вернули на второй круг после оправдательного вердикта, присяжным до сих пор не было представлено ни одного убедительного доказательства вины подсудимого, предпринимателя Насими Мамедова.
Нет очевидцев стрельбы, нет оружия, показания ключевых лиц странным образом кардинально меняются из года в год.
Между тем в деле появились важные медицинские документы, которые говорят о том, что в тот период обвиняемый находился, мягко говоря, не в самой лучшей физической форме. Однако присяжным покажут далеко не всё.
Как нашлась медкарта
Один из ключевых документов в этом крайне запутанном деле — медицинская карта Насими Мамедова. В ней есть запись о том, что 21 декабря, в день убийства, обвиняемый был на приеме у врача-аллерголога с жалобами на аллергическое слезотечение и сухой кашель. Между тем, этот документ, который мог бы подтвердить алиби, появился в деле по воле случая.
Медицинскую карту случайно нашла мама Насими Мамедова, когда он сам уже несколько месяцев находился в СИЗО по этому делу. Осенью 2022 года его мама заболела и искала дома книгу по народной медицине. В этой энциклопедии оказался вложен лист — больничный документ с историей болезни Насими Мамедова, в том числе с информацией о приеме 21 декабря 2000 года. Мама подсудимого в своих показаниях благодарила Бога за то, что заболела, так как иначе она вряд ли нашла эти бумаги.
Сестра Насими Мамедова, которая в качестве свидетеля была допрошена на последнем заседании, рассказала, что затем ее мама связалась с ней, она в свою очередь передала документ жене Насими, затем медкарта оказалась у следователя и была приобщена к делу.
На одном из прошлых заседаний достоверность записей подтвердила сама врач, которая в 2000 году работала аллергологом и, судя по записям, принимала Насими Мамедова. Врач подтвердила, что в документе ее почерк, что пациент обращался с жалобами на гнойные выделения из глаз и сухой кашель 21 декабря, а еще раньше, в ноябре, ему были назначены аллергопробы и специфическая иммунотерапия. Но вспомнить, что почти 23 года назад на приеме был именно этот человек, который сегодня находится в зале суда, врач не смогла.
Еще один важный момент, которого не оказалось в медицинской карте (и не могло быть, судя по сложившейся тогда практике), — время приема. Убийство произошло ранним утром, в районе 8-9 утра (предположительно около 8.45). В суде врач заявила, что принимала пациентов с 8 утра до 14.30 каждый день. Но в какое именно время на приеме был Насими Мамедов, в документе не указано.
Прокуратура предположила, что «киллер» вполне мог исполнить заказ, съездить с посредником на замерзшее озеро, утопить там оружие в выдолбленной лунке и после этого заехать к врачу на прием — с теми самыми жалобами на гнойные выделения из глаз и кашель…
«Киллера» не взяли в армию
Найденную медкарту продемонстрировали присяжным и перед ними же допросили врача. На минувшем заседании по ходатайству защиты к делу приобщили еще два значимых документа о состоянии здоровья подсудимого. Но их, судя по всему, присяжным покажут выборочно.
Первый документ — заключение военной комиссии о том, что Насими Мамедов был признан ограниченно годным к военной службе. Документ датирован 24 декабря 2000 года, то есть — комиссия зафиксировала его проблемы со здоровьем через три дня после убийства бизнесмена Зубакина.
Кроме того, защита предоставила в суд еще одну медкарту, в которой зафиксировано развитие болезни задолго до дня убийства — аллергия, ринит, конъюнктивит, а также такая неприятная штука, как компрессионный перелом позвоночника (травма, которую подсудимый мог получить, предположительно, во время занятий спортом). По словам родственников Насими Мамедова, он систематически жаловался на проблемы со спиной, не мог поднимать тяжести (например, грудного племянника) и был в целом ограничен в движениях.
Мог ли киллер выполнить заказ в зимних сумерках, в неосвещенном дворе, с больной спиной и гноящимися глазами? Возможно, если он при этом супер профессиональный стрелок. Между тем, из всех опрошенных свидетелей никто не видел Мамедова стреляющим в принципе, хотя уже после оправдательного вердикта некоторые из них по какой-то причине стали менять показания (например, заявляли о том, что якобы видели Мамедова «стреляющим по банкам»).
Прокуратура ожидаемо выступила против демонстрации присяжным данных о состоянии здоровья обвиняемого. Судья поддержал отчасти. Так, присяжным покажут историю болезни только в ее «аллергической части». Про перелом позвоночника, постоянные боли в спине и ограниченную годность к военной службе коллегии по решению суда рассказано не будет.
Между тем, по словам защиты, эти сведения имеют важное значение, так как в принципе свидетельствуют о физической возможности или невозможности совершить такое преступление.
Показания дали осечку
Гадание на медкартах на минувшем заседании продолжилось «русской рулеткой» с вероятным оружием. Его, напомним, так и не нашли, хотя на поиски несколько раз отправляли водолазов. При этом в самом уголовном деле и в экспертизе не был указан даже конкретный вид оружия, и до сих пор неизвестно, из чего был застрелен бизнесмен Зубакин.
Единственный человек, который в разное время утверждал то о «каком-то импортном автомате», то о «двух пистолетах Марголина с глушителями», которые якобы использовал киллер, — это главный «обвинитель» подсудимого. Признавшийся в пособничестве Михаил Клок, «экс-лидер ОПГ» (как его называют в СМИ) утверждает, что заказ выполнил его бывший водитель Насими Мамедов. На допросе в минувшем феврале Клок заявил, что сразу после убийства киллер якобы показал ему «два пистолета за пазухой» и что один из пистолетов якобы дал осечку во время стрельбы, о чем киллер сказал пособнику перед тем, как они якобы поехали топить оружие.
На фоне туманных показаний единственное, что на данный момент известно наверняка, — это калибр. Из материалов дела следует, что в жертву было произведено «не менее 12 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм».
По словам эксперта в области баллистики, который выступил в суде перед присяжными, такой калибр обычно используется в спортивной стрельбе и для охоты на мелкого зверя. Это могут быть разные виды оружия (в простонародье — «мелкашка»), в том числе винтовки, а также тот самый пистолет Марголина или подобный ему.
По словам эксперта, такое оружие может нанести вред человеку вплоть до летального исхода (впрочем, так же, как и травмат или пневматика, подчеркивает специалист со ссылкой на собственный опыт). Но будет ли наемник, который вертится в кругу авторитетов (кому-то из них — якобы даже «друг»), у которого есть доступ к криминальному миру и, вероятно, к некоему черному рынку огнестрела, использовать для убийства человека «мелкашку для спортивной стрельбы»? (Рубрика «вопрос дилетанта»).
Также эксперту задали вопрос о количестве гильз. На месте было обнаружено 12 гильз, при этом магазин у пистолета Марголина рассчитан на 10 патронов. С учетом того, что ранее экспертиза установила один экземпляр оружия, из которого велась стрельба, специалист предположил замену магазина на месте. Либо… киллер использовал собранный умельцами самодельно-модернизированный пистолет с увеличенным магазином (по словам эксперта, на практике ему доводилось работать с такими замысловатыми экземплярами, которые в теории не должны были стрелять, однако — стреляли).
Еще один вопрос касался размеров пистолета (или пистолетов?), которым орудовал наемник в зимней одежде в условиях плохой видимости и буквально на бегу. Так, длина пистолета Марголина — 245 мм (для сравнения, длина пистолета Макарова — 161 мм). Плюс — глушитель неустановленной длины. И оба этих немаленьких ствола — «за пазухой»?
По словам эксперта, каждый экземпляр оружия оставляет свой индивидуальный след, но для того, чтобы восстановить все важные нюансы стрельбы, необходима детальная ситуационная экспертиза и непосредственно само оружие. Которое, если верить показаниям пособника, бесследно
Суд отложил заседание на 12 марта. Сможет ли обвинение предоставить новые доказательства? Напомним, в прошлом году со стороны обвинения выступил свидетель, который неожиданно для всех заявил о том, что знает убийцу (и это не Мамедов). После этого процесс потребовали закрыть от СМИ. На новый процесс с новым составом присяжных этот свидетель не явился.
Подробнее о многоэтажном деле со множеством неизвестных, в котором фигурируют криминальные авторитеты, высокопоставленные силовики, загадочная смерть заказчика, взятка в 1,5 миллиона долларов, немаленький гражданский иск потерпевших, «тень киллера в капюшоне», неожиданные воспоминания и нет ни одного убедительного доказательства вины «бывшего водителя» — можно почитать здесь, здесь и здесь.
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